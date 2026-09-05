Μεγάλη νίκη του Τσιτσιπά στο US Open – Για πρώτη φορά στον 4ο γύρο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο US Open, καθώς επικράτησε του Τσέχου Γίρι Λεχέτσκα με 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον 4ο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.



Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο Λεχέτσκα μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-2, βάζοντας από νωρίς πίεση στον Τσιτσιπά.

Η συνέχεια, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική.

Ο Τσιτσιπάς ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, βρήκε μεγαλύτερη σταθερότητα στο σερβίς και άρχισε να επιβάλλει το παιχνίδι του από τη βασική γραμμή. Με ένα εμφατικό 6-1 ισοφάρισε σε 1-1 σετ και έδειξε ότι δεν ήταν διατεθειμένος να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Καθοριστικό το τρίτο σετ



Το τρίτο σετ αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Οι δύο παίκτες έδωσαν μεγάλη μάχη, με τον Τσιτσιπά να διατηρεί την ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία.

Η λύση ήρθε στο tie-break, όπου ο Έλληνας τενίστας ήταν πιο αποτελεσματικός και επικράτησε 7-3, παίρνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Τσιτσιπάς είχε τον απόλυτο έλεγχο.

Στο τέταρτο σετ μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει την αναμέτρηση και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του. Με νέο 6-1, ολοκλήρωσε την ανατροπή και πανηγύρισε μια πολύ σημαντική πρόκριση.

Ιστορική πρόκριση στη Νέα Υόρκη



Η νίκη έχει ξεχωριστή σημασία για τον 28χρονο Έλληνα. Από το 2018, όταν και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο US Open, δεν είχε καταφέρει ποτέ να φτάσει στη δεύτερη εβδομάδα του τουρνουά. Φέτος, όμως, έσπασε αυτή την παράδοση και βρίσκεται πλέον στους «16».



Παράλληλα, η επιτυχία στη Νέα Υόρκη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τσιτσιπάς δείχνει να ξαναβρίσκει την αυτοπεποίθησή του.

Είχε προηγηθεί η μεγάλη νίκη επί του Άρθουρ Φις, Νο10 του ταμπλό, στον πρώτο γύρο, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί με 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4.



Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, μάλιστα, είχε κατακτήσει και το τουρνουά του Γκστάαντ, επιστρέφοντας στους τίτλους μετά από περίπου 17 μήνες.



Στόχος πλέον τα προημιτελικά



Ο Τσιτσιπάς έχει πλέον μπροστά του ακόμη μία μεγάλη πρόκληση. Στον 4ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Μπεν Σέλτον – Ντένις Σαποβάλοφ.