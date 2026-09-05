Μητσοτάκης σε δημοσιογράφους: Είναι νωρίς να αποφασίσω για εκλογές Μάρτιο ή Μάιο

Λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία το 2027 και τον οδικό χάρτη της επόμενης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την καθιερωμένη, πιο χαλαρή συνάντηση με τους δημοσιογράφους.

Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργο Ευθυμίου, συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων.

«Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ» είπε, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση βρίσκεται «στην οροφή των δαπανών».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα, είπε, ενώ, με αφορμή το γεγονός ότι η χώρα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7, σχολίασε «πριν μερικά χρόνια ποιος θα το φανταζόταν;».

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«Για τα βιβλία αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε»

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα σχολικά βιβλία, λέγοντας χαρακτηριστικά «αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε», ενώ στην ερώτηση εάν υπάρχει ζήτημα με την υπουργό Παιδείας απάντησε: «Ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία».

Παράλληλα, παρέπεμψε στα 17 σχολεία που εγκαινιάστηκαν, σχολιάζοντας ότι «όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά».

Αναφερόμενος στη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε «αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου».

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«Νωρίς να αποφασίσω για τις εκλογές»

Για τον χρόνο των επόμενων εκλογών, με τα σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε «είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω», ενώ για τα ψηφοδέλτια σημείωσε ότι θα ανακοινωθούν στο τέλος, πριν από τις εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, στο ποτό του πρωθυπουργού στους δημοσιογράφους έκανε την πρώτη δημόσια πολιτική εμφάνιση ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη μεγάλη μάχη της υγείας του, σε μια ιδιαίτερη και συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή. Μάλιστα, λίγη ώρα αργότερα σε ανάρτησή του από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, προανήγγειλε την επιστροφή του στα καθήκοντά του.

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Η συγκέντρωση Ανδρουλάκη

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την εικόνα της συγκέντρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η αξιολόγηση ήταν μάλλον θετική ως προς την προσέλευση του κόσμου, καθώς χαρακτήρισε τη συγκέντρωση «αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου».

Η αποτίμηση αυτή έχει τη δική της πολιτική σημασία, σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ενισχύσει τη δυναμική του και να εμφανιστεί ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Κυβέρνηση εναντίον Τσίπρα: «Για την ταμπακέρα καμία απάντηση»

Την ίδια ώρα, σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι κυβερνητικές πηγές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την απάντηση που δόθηκε από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού μετά την κριτική που δέχθηκε για την ομιλία του.

Οι κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν προσωπικά στον κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν «τόσες ώρες» για να διαμορφωθεί μια απάντηση 440 λέξεων.

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«Για την ταμπακέρα καμία απάντηση», ανέφεραν χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την πλευρά Τσίπρα ότι άλλα είπε ο ίδιος στην ομιλία του και άλλα παρουσιάστηκαν στη συνέχεια στο γραπτό κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρει τη συζήτηση από το επίπεδο των πολιτικών εξαγγελιών στο επίπεδο της αξιοπιστίας του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι ίδιες πηγές ανέβασαν ακόμη περισσότερο τους τόνους, κάνοντας λόγο για «έμφυτη τάση» του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται με τρόπο που, κατά την κυβέρνηση, επιχειρεί να εξαπατήσει τους πολίτες.

Το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει έτσι ότι δεν σκοπεύει να αφήσει αναπάντητη την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία κατά την οποία ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την οικονομία και το κοινωνικό κράτος.

Στο πάρτι της ΟΝΝΕΔ

Στο πάρτι που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έδωσε το «παρών» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγο μετά την καθιερωμένη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο πάρτι της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας.

Η ΟΝΝΕΔ διοργάνωσε τη δική της βραδιά, με τον πρόεδρό της, Ορφέα Γεωργίου, να απευθύνει το κάλεσμα στη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη ΔΕΘ.

Χαλαρός και ευδιάθετος, ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Μητσοτάκη, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και είχε σύντομες συνομιλίες μαζί τους, λίγες ώρες πριν από την κεντρική ομιλία του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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