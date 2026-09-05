Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο στη γέφυρα - Τραυματίστηκε βαριά 20χρονος (βίντεο)

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Ηράκλειο, στη γέφυρα της Παπαναστασίου, στο ρεύμα που οδηγεί προς την εθνική οδό.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα δίκυκλο και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το δίκυκλο οδηγούσε ένας 20χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Μάλιστα, πληροφορίες κάνουν λόγο για ακρωτηριασμό, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Ο νεαρός παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα υποβαλλόταν σε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων του.

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