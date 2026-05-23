Τα ζώδια του Σαββάτου

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, από το πρωί προσπαθείς να κατανοήσεις κάποιες καταστάσεις καλύτερα και να επενδύσεις σε κομμάτια που εξασφαλίζουν όσα σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής και άνετος. Όλα έρχονται έτσι μέσα στη μέρα που σε βοηθούν να δεις καλύτερα κάποια πράγματα και να κατανοήσεις πιο εύκολα κάποιες καταστάσεις, ενώ το ένστικτό σου σε καθοδηγεί καλύτερα. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες πιέσεις στη δουλειά ή μέσα στην παρέα και οι τόνοι να ανέβουν σημαντικά. Από το μεσημέρι και μετά, ενώ το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο να δώσεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα, κάποιες εσωτερικές αμφιβολίες φαίνεται να ρίχνουν τους ρυθμούς σου.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα κινείσαι με έναν πιο ψύχραιμο τρόπο στις καταστάσεις που σε απασχολούν και προσπαθείς να δώσεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό που θέλεις να κατακτήσεις. Από το πρωί ακόμα έχεις τη δυνατότητα να κινηθείς πιο αυτόνομα, παρά το άγχος που σε πιάνει για το πώς θα εξελιχθούν κάποια επαγγελματικά σου ζητήματα. Ωστόσο, φαίνεσαι πρόθυμος να δοκιμάσεις. Από το μεσημέρι και μετά, κάποια οικογενειακά σου ζητήματα θα έρθουν στο προσκήνιο και εσύ θα κληθείς να βάλεις κάτω τα πράγματα και να πάρεις κάποιες σοβαρές αποφάσεις, όσο και αν αυτό σε ζορίζει και σε κάνει να ξεβολευτείς μέσα στη μέρα.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμε, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσεις τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής και σου δίνει μια ελευθερία να εκφράζεσαι και να κινείσαι με μεγαλύτερη ελευθερία. Η μέρα από το πρωί σου δίνει μια καλύτερη κατανόηση και μια δημιουργική προσέγγιση σε επαγγελματικό κομμάτι. Από την άλλη όμως, ο τρόπος που αντιδράς σε κάποιες καταστάσεις βγάζει προς τα έξω ένα άγχος και μια πίεση που έχεις. Μπορεί να γίνεις έντονος χωρίς να το καταλάβεις. Από το μεσημεράκι και μετά, στο μυαλό σου αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να κάνεις περισσότερα πράγματα, προκειμένου να διασφαλίσεις μια επαγγελματική εξέλιξη. Προσοχή στο πόσο σκληρός γίνεσαι, τόσο με εσένα τον ίδιο όσο και με τους άλλους.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα η μέρα σου φαίνεται να έχει αρκετό ενδιαφέρον. Από το πρωί ξεκινάς με μια έντονη διάθεση και ένα άγχος πως κάτι θα συμβεί, παρά το γεγονός ότι θέλεις να κρατήσεις μια πιο αποστασιοποιημένη στάση. Βρίσκεις υποστήριξη σε πολλά που νιώθεις πως δε μπορείς να διαχειριστείς και οι αντικειμενικές απόψεις που ακούς από φίλους σου δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσεις κάποια πράγματα καλύτερα. Από το μεσημέρι και μετά, το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο οικονομικό κομμάτι κι εκεί θα χρειαστεί να δεις κάποια πράγματα επίσης από απόσταση, προκειμένου να τα ρυθμίσεις καλύτερα.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, από το πρωί κρατάς μια απόσταση από όλα, πράγμα που σου δίνει ένα προβάδισμα στο να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις μέσα σου και να δεις πιο αντικειμενικά κάποιες καταστάσεις στα επαγγελματικά σου, αλλά και στα οικονομικά σου. Πέρα από αυτό, έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις κάποιες ιδέες που έχεις και να φέρεις στην επιφάνεια ένα κομμάτι σου μέσα από μια πιο δημιουργική διαδικασία. Από το μεσημέρι και μετά, γίνεσαι πιο ενεργός και αναλαμβάνεις δράση. Σε αυτό το κομμάτι θα καταλάβεις και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσεις στο να κάνεις πράξη τα πλάνα σου. Επίσης, κάποια οικονομικά ζητήματα θα χρειαστούν περισσότερη προσοχή.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα έχεις κάποιες κοινωνικές επαφές και συζητήσεις με δικούς σου ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να δρομολογήσεις κάποιες υποθέσεις σου πιο εύκολα. Από το πρωί υπάρχει ένα θετικό κλίμα στην ατμόσφαιρα και μπορείς να έχεις μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων σε πολλούς τομείς, πέραν της εργασίας σου, καθώς εκεί παρατηρείς πράγματα που σε αγχώνουν και σε βάζουν σε καχύποπτες σκέψεις. Από το μεσημέρι και μετά, μαζεύεσαι και λειτουργείς πιο παρασκηνιακά, προκειμένου να πάρεις κάποιες πληροφορίες που θέλεις. Ίσως υπάρξουν εντάσεις με κάποιους συναδέλφους.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, σου είναι πιο εύκολο να δουλέψεις σε ατομικό επίπεδο και να κλείσεις κάποιες από τις υποχρεώσεις που σου έχουν ανατεθεί, κερδίζοντας πόντους στα μάτια των ανωτέρων σου, ενώ παράλληλα λειτουργείς πιο ευέλικτα στο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Έχεις τη διάθεση να γίνεις πιο δημιουργικός εκεί, προκειμένου να βγει πιο ευχάριστα το πρόγραμμά σου. Πολύ σημαντικό να κατανοήσεις πως τα βήματα που θέλεις να κάνεις θα φέρουν ένα άγχος στην επιφάνεια. Από το μεσημέρι και μετά το ενδιαφέρον σου στρέφεται στα νέα πράγματα που θέλεις να κάνεις, τα οποία θα ζορίζουν χρονικά αλλά και πιο πρακτικά το πρόγραμμά σου.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα έχεις μια διάθεση να διορθώσεις κάπως το κλίμα με κάποιους συνεργάτες που είχες εντάσεις, καθώς μπορείς να δεις και τις δυο πλευρές κάπως πιο αντικειμενικά σήμερα, ενώ μέσα από κάποιες νέες προτάσεις που έχεις μπορείς να τους πλησιάσεις πιο εύκολα. Είναι σημαντικό να κρατήσεις κάποιες ισορροπίες και να διαχειριστείς τις ανασφάλειες που σε πιάνουν. Από το μεσημέρι και μετά, το ενδιαφέρον σου στρέφεται στα επαγγελματικά σου πλάνα, προσπαθώντας να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Είναι σημαντικό να ασχοληθείς σοβαρά, γιατί οι υποχρεώσεις που θα σου ανατεθούν θα φέρουν ένα αρκετά μεγάλο άγχος.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη, έχεις μια καλύτερη ελευθερία κινήσεων στη δουλειά και αυτό σε βοηθά να νιώσεις δημιουργικός, αλλά και πιο ήρεμος στο να κάνεις τη δουλειά σου καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Κάποιες σκέψεις που κάνεις ή ο τρόπος που ερμηνεύεις τις καταστάσεις γύρω σου σου δημιουργούν ένα άγχος και μια πίεση που ίσως σε κάνει να μειώσεις τους ρυθμούς σου ή θα παίξει ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις που θα συμμετάσχεις. Από το μεσημέρι και μετά, είναι σημαντικό να κρατήσεις κάποιες ισορροπίες με τους γύρω σου και να μην επιμείνεις σε πράγματα που πιστεύεις, γιατί μπορεί να υπάρξουν ρήξεις με άτομα που εκτιμάς. Λίγο προσοχή.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα έχεις την αίσθηση ότι παρά το γεγονός ότι είσαι σε κάποιες ομαδικές διεργασίες, σου δίνεται ένα ελεύθερο να κινηθείς πιο αυτόνομα και χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο στο κομμάτι που έχεις αναλάβει. Επίσης, κάποιες δημιουργικές τάσεις και ιδέες που έχεις μπορείς να τις επικοινωνήσεις και να τις εφαρμόσεις, δίνοντας μια νότα ανανέωσης στον τρόπο που εργάζεσαι. Πολύ σημαντικό να λάβεις υπόψη σου το άγχος που μπορεί να ταράξει την ηρεμία σου και να ξυπνήσει την ανασφάλεια σου, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η ένταση που θα νιώσεις. Από το μεσημέρι και μετά, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε οικονομικά θέματα, στα οποία θα πρέπει να θέσεις κάπως πιο αυστηρούς όρους σε κάποιες συμφωνίες.

Υδροχόος: Υδροχόε μου, από το πρωί η μέρα φαίνεται να είναι μεν έντονη και αρκετά αγχωτική, ωστόσο έχεις την τάση να προσπαθήσεις να δεις όλα τα πράγματα πιο ψύχραιμα και ήρεμα, έχοντας στο νου σου ότι η λύση θα βρεθεί εκεί που δεν το περιμένεις. Ίσως έτσι μπορέσεις να γίνεις και πιο δημιουργικός σε πολλά πράγματα και να κάνεις τη δουλειά σου ακόμα πιο εύκολα, αλλά και πως έτσι θα ξεφύγεις από την ένταση αυτή. Από το μεσημέρι και μετά, θα χρειαστεί να βάλεις κάποια όρια σε συνεργασίες αλλά και σε φίλους που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα και μπορεί να σου δημιουργήσουν προβλήματα, χωρίς να το καταλάβουν. Προσοχή στην αυστηρότητα που θα βγάλεις.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα προσπαθείς να κατανοήσεις κάποιες καταστάσεις καλύτερα και ο τρόπος που επικοινωνείς δείχνει πως θέλεις να κρατήσεις μια όσο πιο αντικειμενική στάση γίνεται – και μπορείς φυσικά. Από το πρωί, προσπαθείς να βρεις άμεσες και γρήγορες λύσεις σε προβλήματα που έχεις, ενώ η εφευρετικότητα και η δημιουργική σου τάση μπορεί να το κάνει ακόμα πιο εύκολο. Πολύ σημαντικό να διαχειριστείς με ψυχραιμία το άγχος σου και να το εκφράσεις πιο παραγωγικά. Δοκίμασέ το. Από το μεσημέρι και μετά, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε θέματα καθημερινότητας και δουλειάς, κι εκεί θα νιώσεις πως πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο.

