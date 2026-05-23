ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 12:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Στα Χανιά η Πριγκίπισσα Άννα για την Μάχη της Κρήτης
Αννα
clock 08:37 | 23/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στα Χανιά θα βρίσκεται σήμερα και αύριο η Πριγκίπισσα Άννα, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Η αδελφή του βασιλιά Καρόλου βρίσκεται στη χώρα μας , εκπροσωπώντας επίσημα το Ηνωμένο Βασίλειο στις επετειακές εκδηλώσεις.

Η πριγκίπισσα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε η μάχη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του ναζισμού.

Η πριγκίπισσα Άννα επισκέφθηκε στη συνέχεια το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου και ενημερώθηκε για την ετοιμότητα και το συντονισμό που απαιτείται σε περιπτώσεις κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Η νύχτα τρόμου για 22χρονη και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ - Συνελήφθη ο πρώην σύντροφός

Κρήτη: Στον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε – Τραγικός επίλογος μετά από 5 μήνες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μάχη Της Κρήτης Χανιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis