Euroleague: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης στον 5ο μεταξύ τους τελικό

Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που «σφράγισε» την πρόκριση για τον τελικό της Euroleague (24/5-21:00, Novasports Prime), με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει στη συνέχεια το δεύτερο εισιτήριο, επικρατώντας της Βαλένθιας με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά αντίπαλες στον τελικό της διοργάνωσης, φτάνοντας πλέον τις πέντε μεταξύ τους μονομαχίες σε τελικό Ευρωλίγκας — αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα, την κορυφή της σχετικής λίστας μοιράζονταν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαρέζε, οι οποίες είχαν συναντηθεί τέσσερις φορές σε τελικό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει το προβάδισμα στις προηγούμενες μάχες τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακό, με τρεις νίκες σε τέσσερις τελικούς. Η μοναδική «ερυθρόλευκη» νίκη ήρθε το 2013 στο Λονδίνο, όταν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, επικρατώντας με 100-88. Η Euroleague καταγράφει τους τελικούς του 2015 και του 2023 ως κατακτήσεις της Ρεάλ, ενώ το 2013 ως κατάκτηση του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι συναντήσεις Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης σε τελικό Euroleague:

1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61

2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59

2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78

2026: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ