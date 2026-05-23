Κρήτη: Σε χωράφι βρέθηκαν τα αδέλφια της 3χρονης - Μια μεγάλη αγκαλιά στο νοσοκομείο

Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το Νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της 3χρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση , την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8 ετών, 6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων με εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων, προκειμένου να τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Την ίδια ώρα, κορυφώνεται η αγωνία για την κατάσταση της υγείας της 3χρονης, η οποία εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου , φέροντας σοβαρά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι. Η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές, ενώ ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Συγκίνηση προκαλεί η κινητοποίηση του προσωπικού του Νοσοκομείου Χανίων, με γιατρούς, νοσηλευτές και την Κοινωνική Υπηρεσία να σπεύδουν να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες των παιδιών, εξασφαλίζοντας ρουχισμό, είδη πρώτης ανάγκης και παιχνίδια, σε συνεργασία με το Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σε ανάρτησή του, ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας έκανε λόγο για «ανθρώπινη ψυχή πίσω από κάθε πράξη φροντίδας», εξάροντας παράλληλα τη συνεργασία του Τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων και της Εισαγγελίας Ανηλίκων για την άμεση διαχείριση της υπόθεσης.

