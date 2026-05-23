ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 12:13
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Ένοχος ο πατέρας για την κακοποίηση του γιου με αυτισμό - Η ποινή
ανήλικος
clock 07:42 | 23/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, ενώ πέρα από την ποινή αποφασίστηκε και η απαγόρευση κάθε φυσικής επαφής με τον ανήλικο για έξι μήνες, με δυνατότητα επικοινωνίας μόνο τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοκλήσης.

Παράλληλα, το δικαστήριο έθεσε ως όρο την υποχρεωτική συμμετοχή του σε συμβουλευτικό πρόγραμμα σε δημόσια δομή ψυχικής υγείας, καθώς κατά τη διαδικασία φέρεται να αναγνώρισε δυσκολίες στη διαχείριση του θυμού, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε από την έδρα κατά την επιβολή των ποινικών όρων.

Διαβάζετε επίσης:

Ρέθυμνο: "Καμπάνα" προφυλάκισης για τα αδέλφια που τρομοκρατούσαν το Αμάρι

Ηράκλειο - εγκληματικές οργανώσεις: Δικάζεται ο 43χρονος για τις απάτες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δικαστήρια Αυτισμός Κακοποίηση Παιδιών
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis