Κρήτη: Ένοχος ο πατέρας για την κακοποίηση του γιου με αυτισμό - Η ποινή

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού , έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, ενώ πέρα από την ποινή αποφασίστηκε και η απαγόρευση κάθε φυσικής επαφής με τον ανήλικο για έξι μήνες, με δυνατότητα επικοινωνίας μόνο τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοκλήσης.

Παράλληλα, το δικαστήριο έθεσε ως όρο την υποχρεωτική συμμετοχή του σε συμβουλευτικό πρόγραμμα σε δημόσια δομή ψυχικής υγείας, καθώς κατά τη διαδικασία φέρεται να αναγνώρισε δυσκολίες στη διαχείριση του θυμού, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε από την έδρα κατά την επιβολή των ποινικών όρων.

