Κρήτη: Δικάζεται ο 47χρονος που κατηγορείται για την κακοποίηση του 16χρονου ΑμΕΑ

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%.

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προκειμένου να καταθέσουν μάρτυρες, ενώ σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της 46χρονης μητέρας στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, η οποία οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε τον 16χρονο με τα χέρια στο κεφάλι και στο σώμα μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Η μητέρα του παιδιού κατέθεσε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για επαναλαμβανόμενη κατάσταση κακοποίησης, αναφέροντας μάλιστα ότι στο παρελθόν ο ανήλικος είχε κλειδωθεί σε αποθήκη ως μορφή τιμωρίας.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, η οποία αναμένεται να εξετάσει τις συνθήκες διαβίωσης του ανήλικου και να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στη μητέρα και το παιδί.

