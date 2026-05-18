Κρήτη: Έρευνα για κακοποίηση ανήλικου με αυτισμό – Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και εγκλεισμό

Έρευνα για σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 16χρονου παιδιού με αυτισμό βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά, μετά από καταγγελίες που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές.



Ο ανήλικος, που σύμφωνα με τα στοιχεία έχει ποσοστό αναπηρίας 79%, φέρεται να υπέστη επανειλημμένα περιστατικά βίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.



Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 47χρονος πατέρας του παιδιού, ο οποίος – σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων – κατηγορείται ότι χτυπούσε τον 16χρονο και σε μία περίπτωση τον είχε κλειδώσει σε αποθήκη του σπιτιού.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο, ενώ νέο επεισόδιο φέρεται να καταγράφηκε και πριν από λίγες ημέρες, με τον ανήλικο να δέχεται ξανά χτυπήματα μέσα στην οικία της οικογένειας.



Για την υπόθεση έχει ήδη παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

