Πάμελα Άντερσον: Φουντώνουν οι φήμες για ειδύλλιο με τον Τομ Κρουζ
clock 21:00 | 17/05/2026
newsroom ekriti.gr

Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Πάμελα Άντερσον και τον Τομ Κρουζ να είναι το νέο ζευγάρι του Hollywood. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 58χρονη ηθοποιός έχει τραβήξει την προσοχή του 63χρονου σταρ του Χόλιγουντ. 

 Ο ηθοποιός φέρεται να «πρόσεξε» την Άντερσον και να εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της στην ταινία που σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή της, «The Last Showgirl». «Η ταινία έκανε τον κόσμο να δει την Πάμελα με πολύ διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του Τομ», είχε δηλώσει στο National Enquirer πριν από μερικές εβδομάδες. «Από τότε βρίσκονται σε επαφή».



Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ακόμη ότι υπήρξε «σίγουρα σπίθα» ανάμεσα στους δύο σταρ. «Ο κόσμος το έχει προσέξει και το έχει αναφέρει στον Τομ», πρόσθεσε η πηγή.

Pamela anderson Tom Cruise
