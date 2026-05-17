Τι είναι η ενδομητρίτιδα;

Η ενδομητρίτιδα είναι μία φλεγμονή στο εσωτερικό της μήτρας που δυστυχώς κατά κανόνα είναι ασυμπτωματική και πολυμικροβιακής αιτιολογίας. Το μοναδικό της σύμπτωμα μπορεί να είναι η αδυναμία σύλληψης. Από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις που έχουμε να διαχειριστούμε στο ιατρείο είναι τα ζευγάρια που δεν έχουν κάποιο διαπιστωμένο πρόβλημα. Έχουν καλές εξετάσεις, τακτική ωορηξία, καλή ποιότητα σπέρματος, ανοικτές σάλπιγγες παρ’ όλα αυτά η γυναίκα δεν μπορεί να συλλάβει και αναρωτιέται γιατί.

Σύμφωνα με αρκετές μελέτες και με βάση την βιβλιογραφία η χρόνια ενδομητρίτιδα αποτελεί τον λόγο στο 50 -60 % αυτών των περιστατικών όπως επίσης και στις περιπτώσεις των συνεχόμενων αποτυχημένων IVF ή στην απώλεια κυήσεων. Μια στις δύο γυναίκες υποφέρει από αυτό χωρίς να το γνωρίζει.

Η διάγνωση της γίνεται μόνο με υστεροσκόπηση. Με την είσοδο μιας κάμερας στο εσωτερικό της μήτρας μπορούμε να δούμε αν ο ιστός φλεγμαίνει. Οποιαδήποτε άλλη απόπειρα διάγνωσης ενδομητρίτιδας, όπως καλλιέργειες ή συμβατικές βιοψίες, κινδυνεύουν να δώσουν ψευδή αποτελέσματα και να “παραβλέψουν” μία πάθηση η οποία μπορεί να αδικήσει την έκβαση της προσπάθειας σας ή της εξωσωματικής ,υπό όσο καλές συνθήκες και αν αυτή επιτελείται.

Όσο δύσκολη φαντάζει η διάγνωσή της χρόνιας ενδομητρίτιδας, άλλο τόσο πιο δύσκολη είναι και η αντιμετώπισή της, διότι λόγω της χρονιότητας της νόσου τα μικρόβια τείνουν να σχηματίζουν “σπήλαια” εντός της κοιλότητας στα οποία τα αντιβιοτικά από το στόμα έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση.

Μετά από πολλά χρόνια κλινικής παρατήρησης και έρευνας η ομάδα μας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ιδανική θεραπεία της χρόνιας ενδομητρίτιδας, περιλαμβάνει αγωγή από το στόμα που απευθύνεται σε όλα τα πιθανά παθογόνα μικρόβια για μακρύ διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών και την ταυτόχρονη χορήγηση αντιβίωσης που δρα τοπικά. Η τελευταία αποτελεί μια καινοτόμα αγωγή που έχουμε σχεδιάσει, η οποία περιλαμβάνει ενδομητρικές εγχύσεις αντιβίωσης στη μήτρα για το ίδιο διάστημα υπό ανώδυνες και άσηπτες συνθήκες.

Με βάση τα κλινικά μας δεδομένα, ο συνδυασμός αυτών των δύο θεραπειών είναι σε θέση να περιορίσει τη φλεγμονή σε 85% των περιπτώσεων χρόνιας ενδομητρίτιδας και να δημιουργήσει με αυτό τον τρόπο το κατάλληλο παράθυρο ύφεσης στο οποίο και θα επιδιωχθεί η επιτυχία της προσπάθειας σας είτε με φυσικό τρόπο, αν φυσικά πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, είτε με εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πρέπει να επισημανθεί ότι μετά το πέρας της σχετικής αγωγής υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης της νόσου της χρόνιας ενδομητρίτιδας και για τον λόγο συστήνω να χορηγηθεί θεραπεία συντήρησης μέχρι να επιτευχθεί σύλληψη αλλά και ενδεχομένως και μετά από αυτή.

Η χρόνια ενδομητρίτιδα δεν είναι μια δική μας εμμονή, είναι πλέον αντίρρητη ανάγκη να την λαμβάνουμε υπόψη μας στη διαχείριση ενός υπογόνιμου ζευγαριού. Είναι πάρα πολύ συχνή και ύπουλη νόσος. Η γνώση είναι δύναμη και όπλο ενάντια στη λύση της ανεξήγητης υπογονιμότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Survivor: Σε σοκ οι παίκτες του τουρκικού ριάλιτι όταν ενημερώθηκαν για τον Σταύρο Φλώρο