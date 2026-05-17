Survivor: Σε σοκ οι παίκτες του τουρκικού ριάλιτι όταν ενημερώθηκαν για τον Σταύρο Φλώρο

Δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που άκουγαν οι διαγωνιζόμενοι της τουρκικής ομάδας του Survivor κατά τη διάρκεια του συμβουλίου του νησιού, όταν ο Acun Ilıcalı τους ανακοίνωσε το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου.

Ο Τούρκος παραγωγός δεν έκρυψε την ανησυχία του για την κατάσταση, περιγράφοντας στους παίκτες τα όσα έγιναν στο ελληνικό survivor.

«Πρέπει να μοιραστώ μαζί σας ένα πάρα πολύ δυσάρεστο θέμα. Στην ελληνική ομάδα συνέβη ένα πολύ, πολύ σοβαρό ατύχημα. Την ώρα που δύο παίκτες είχαν πάει για ψάρεμα, συναντήθηκαν ανοιχτά στη θάλασσα με ένα ταχύπλοο σκάφος. Αυτή τη στιγμή δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σήμερα ήμουν μαζί του στο νοσοκομείο. Για εμάς είναι μια πραγματική καταστροφή».

Διαβάστε επίσης

Παπαδήμα: "Νομίζω ότι δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άντρας στη ζωή μου"

Eurovision: Aποθεώθηκε ο Αkylas στο μεγάλο τελικό