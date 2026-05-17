Κρήτη: Υποφέρουν οι αγροτικές περιοχές - Εργάτες γης… με τα κυάλια

Έντονη παραμένει η συζήτηση στην Κρήτη γύρω από την έλλειψη εργατικών χεριών, με επιχειρήσεις αλλά και εκπροσώπους από τον πρωτογενή τομέανα αναφέρουν σημαντικές δυσκολίες στην κάλυψη βασικών θέσεων εργασίας ενόψει της αυξημένης ζήτησης της περιόδου.

Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά επεκτείνεται πλέον και σε απλές θέσεις, όπως σερβιτόροι, βοηθητικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές μονάδες, αν και στον συγκεκριμένο κλάδο έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα καθώς φέτος έχουν έρθει αρκετοί από τρίτες χώρες .

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αρκετές επιχειρήσεις να λειτουργούν με μειωμένη στελέχωση και αυξημένες πιέσεις στην καθημερινή τους λειτουργία.

Την ίδια ώρα, στον αγροτικό τομέα καταγράφονται αντίστοιχες ελλείψεις, με παραγωγούς να κάνουν λόγο για δυσκολία εύρεσης εργατών γης, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την παραγωγική διαδικασία σε κρίσιμες καλλιεργητικές φάσεις και εντείνει τα λειτουργικά προβλήματα.

Σε αγροτικές περιοχές του νησιού, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Ιεράπετρα, την Άρβη, το Τυμπάκι αλλά και άλλες, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση που παραμένει πιεστική, καθώς οι διαθέσιμοι εργάτες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της περιόδου.

Την ίδια στιγμή, όσοι αναμένουν ενίσχυση μέσω μετακλήσεων επισημαίνουν σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες, με αποτέλεσμα καλλιέργειες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη να δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης και έντονη πίεση στους ίδιους τους παραγωγούς.

