Τελευταία ευκαιρία για τους ανελκυστήρες: Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις αν χαθεί η προθεσμία

Ολοκληρώνεται η παράταση της προθεσμίας για την απογραφή ανελκυστήρων στο μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011, η οποία, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, λήγει στις 30 Ιουνίου 2026.

Όπως αναφέρεται στο gov.gr:

«Το μητρώο ανελκυστήρων συνιστά την τελευταία ευκαιρία των ιδιοκτητών ακινήτων να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους με μια απλή και εύκολη διαδικασία.

Δικαίωμα υποβολής έχουν:

Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές κτιρίων, ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών και

Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή εγκαταστάτες των ανελκυστήρων, με βάση το ισχύον πλαίσιο.

Η απογραφή των ανελκυστήρων στο µητρώο γίνεται µε ευθύνη των ιδιοκτητών, ή των διαχειριστών, ή νόµιµων εκπροσώπων τους.

Δημοσιευμένες επεξηγήσεις της αγοράς ανελκυστήρων αναφέρουν ότι τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και 5.000 ευρώ, ανάλογα με την παράβαση.

Για κάθε ανελκυστήρα δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, η διεύθυνση εγκατάστασης, ο αριθμός των στάσεων, το έτος κατασκευής, καθώς και τα στοιχεία του συντηρητή.ην επικινδυνότητα. Επιπλέον, σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει ακόμη και “σφράγιση” του ασανσέρ».

