ΣΑΒ.16 Μαΐ 2026 14:16
Χρυσοχοΐδης: Πλήρης η απαγόρευση πατινιών στους ανηλίκους - Πλαφόν στον αριθμό τους ανά Δήμο
Πλήρης θα είναι η απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους, όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ τόνισε ότι « όλα τα πατίνια πρέπει να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση”.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοϊδη το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή.

