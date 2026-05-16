Ταϊβάν προς Τραμπ: "Ακρογωνιαίος λίθος της ειρήνης τα αμερικανικά όπλα"

Η Ταϊβάν είναι ευγνώμων για τη μακρά υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου Λάι Τσινγκ-τε.

“Οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, όπως αναφέρεται ρητά στον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών“, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Κάρεν Κούο.

Λίγο νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου, Τσεν Μινγκ-τσι, αναφέρθηκε επίσης στο φλέγον ζήτημα των πωλήσεων όπλων από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας.

Η Ταϊπέι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον για να διαπιστώσει τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Fox News η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για το κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Γιόφυρο

Βούτες: Ένας χρόνος στο «περίμενε» για τις αποζημιώσεις των ρηγματώσεων