«Φωτιά» στις τιμές των λιπασμάτων: Αυξήσεις έως 78% – Τι φοβούνται οι αγρότες

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται στην αγορά λιπασμάτων, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου. Η άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως στις γεωπολιτικές αναταράξεις και στις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι πολεμικές συγκρούσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην ενέργεια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ουρία, ένα από τα πιο διαδεδομένα λιπάσματα, η τιμή της οποίας έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση με πέρυσι.
Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές
Η τιμή της ουρίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς:
Πέρυσι: κόστιζε περίπου 55 λεπτά το κιλό
Φέτος: διαμορφώνεται στα 98,1 λεπτά το κιλό
Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 78,4%, επιβαρύνοντας σημαντικά τους παραγωγούς.
Ενδεικτικά, για μια παραγγελία 10 τόνων:
- το κόστος πέρυσι ανερχόταν σε περίπου 5.500 ευρώ,
- ενώ φέτος φτάνει τα 9.810 ευρώ.
Η διαφορά ξεπερνά τα 4.300 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη οικονομική πίεση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Τι ανησυχεί τους αγρότες
Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν έντονο προβληματισμό, θεωρώντας ότι η κρατική στήριξη δεν επαρκεί για να καλύψει τη μεγάλη αύξηση του κόστους.
Μεταξύ των βασικών ανησυχιών τους είναι:
- ότι η επιδότηση 15% δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις αυξήσεις,
- ο φόβος για έλλειψη επάρκειας λιπασμάτων το φθινόπωρο,
- η πιθανότητα μειωμένης χρήσης λιπασμάτων λόγω κόστους, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή,
- καθώς και η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από τα καύσιμα και τα μεταφορικά.
Οι επιπτώσεις στην αγορά τροφίμων
Η αύξηση του κόστους παραγωγής αναμένεται να έχει αλυσιδωτές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων.
Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι πιθανή μείωση στη χρήση λιπασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε:
- χαμηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών,
- αυξημένες πιέσεις στην αγορά τροφίμων και στην εστίαση,
- ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα, όπως το ψωμί,
- και νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές από το φθινόπωρο και μετά.
Έρχεται η επιδότηση μέσω myAADE
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myAADE για την επιδότηση αγοράς λιπασμάτων.
Το μέτρο προβλέπει:
- ενίσχυση 15% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς,
- κάλυψη για αγορές που πραγματοποιούνται από 15 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου,
- περίπου 250.000 δικαιούχους,
- με βασική προϋπόθεση την εγγραφή των παραγωγών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου φτάνει τα 41 εκατ. ευρώ.
Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, ανάλογα με το διάστημα έκδοσης των τιμολογίων:
- Μέσα Ιουνίου: για αγορές από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου
- Μέσα Ιουλίου: για τιμολόγια Μαΐου – Ιουνίου
- Μέσα Σεπτεμβρίου: για αγορές Ιουλίου – Αυγούστου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Το Ισραήλ προετοιμάζεται για νέο πόλεμο με το Ιράν: «Περιμένουμε την τελική απόφαση Τραμπ»
Βούτες: Ένας χρόνος στο «περίμενε» για τις αποζημιώσεις των ρηγματώσεων