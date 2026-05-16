«Φωτιά» στις τιμές των λιπασμάτων: Αυξήσεις έως 78% – Τι φοβούνται οι αγρότες

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται στην αγορά λιπασμάτων, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου. Η άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως στις γεωπολιτικές αναταράξεις και στις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι πολεμικές συγκρούσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην ενέργεια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ουρία, ένα από τα πιο διαδεδομένα λιπάσματα, η τιμή της οποίας έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση με πέρυσι.

Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές

Η τιμή της ουρίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς:

Πέρυσι: κόστιζε περίπου 55 λεπτά το κιλό

Φέτος: διαμορφώνεται στα 98,1 λεπτά το κιλό

Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 78,4%, επιβαρύνοντας σημαντικά τους παραγωγούς.

Ενδεικτικά, για μια παραγγελία 10 τόνων:

το κόστος πέρυσι ανερχόταν σε περίπου 5.500 ευρώ,

ενώ φέτος φτάνει τα 9.810 ευρώ.

Η διαφορά ξεπερνά τα 4.300 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη οικονομική πίεση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Τι ανησυχεί τους αγρότες

Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν έντονο προβληματισμό, θεωρώντας ότι η κρατική στήριξη δεν επαρκεί για να καλύψει τη μεγάλη αύξηση του κόστους.

Μεταξύ των βασικών ανησυχιών τους είναι:

ότι η επιδότηση 15% δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις αυξήσεις,

ο φόβος για έλλειψη επάρκειας λιπασμάτων το φθινόπωρο,

η πιθανότητα μειωμένης χρήσης λιπασμάτων λόγω κόστους, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή,

καθώς και η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από τα καύσιμα και τα μεταφορικά.

Οι επιπτώσεις στην αγορά τροφίμων

Η αύξηση του κόστους παραγωγής αναμένεται να έχει αλυσιδωτές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων.

Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι πιθανή μείωση στη χρήση λιπασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε:

χαμηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών,

αυξημένες πιέσεις στην αγορά τροφίμων και στην εστίαση,

ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα, όπως το ψωμί,

και νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές από το φθινόπωρο και μετά.

Έρχεται η επιδότηση μέσω myAADE

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myAADE για την επιδότηση αγοράς λιπασμάτων.

Το μέτρο προβλέπει:

ενίσχυση 15% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς,

κάλυψη για αγορές που πραγματοποιούνται από 15 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου,

περίπου 250.000 δικαιούχους,

με βασική προϋπόθεση την εγγραφή των παραγωγών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου φτάνει τα 41 εκατ. ευρώ.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, ανάλογα με το διάστημα έκδοσης των τιμολογίων:

Μέσα Ιουνίου: για αγορές από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου

Μέσα Ιουλίου: για τιμολόγια Μαΐου – Ιουνίου

Μέσα Σεπτεμβρίου: για αγορές Ιουλίου – Αυγούστου

