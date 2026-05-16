Κρήτη: Ιστιοφόρο-«φάντασμα» βρέθηκε προσαραγμένο στο Φραγκοκάστελλο

Περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (15/05) στη θαλάσσια περιοχή «Κάτω Νησί» στο Φραγκοκάστελλο Χανίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Χώρας Σφακίων, το ιστιοφόρο, αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε προσαραγμένο σε βραχώδες σημείο, περίπου 150 μέτρα από την ακτή, χωρίς να υπάρχουν επιβαίνοντες. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και το ιδιωτικό σκάφος «ΔΑΝΑΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ» Τ.Χ. 478, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την περιοχή.

Από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το σκάφος κατέληξε προσαραγμένο στην περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: