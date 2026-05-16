ΣΑΒ.16 Μαΐ 2026 11:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Βούτες: Ένας χρόνος στο «περίμενε» για τις αποζημιώσεις των ρηγματώσεων
Βούτες
clock 08:35 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές ρηγματώσεις και καθιζήσεις εδάφους στις Βούτες Ηρακλείου (που ξεκίνησαν την άνοιξη του 2025), οι πληγέντες παραμένουν σε απόγνωση. Δεκάδες οικογένειες ζουν σε επικίνδυνα σπίτια, χωρίς να έχουν λάβει καμία αποζημίωση, καθώς η επίσημη γραφειοκρατία και οι πολύχρονες γεωλογικές έρευνες καθυστερούν οριστικές λύσεις.

Παρά το γεγονός ότι οι ειδικοί (όπως ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας) χαρακτήρισαν το φαινόμενο γεωγενές/φυσικό —γεγονός που θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο για κρατικές ενισχύσεις— οι πληγέντες δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα, αφήνοντας τα κτίριά τους με εκτεταμένες ζημιές.

 Έπειτα από πορίσματα του ΕΑΓΜΕ και του Δήμου Ηρακλείου, το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν νέες εξειδικευμένες γεωτρήσεις. Τα δείγματα βρίσκονται σε στάδιο ανάλυσης για να διαπιστωθεί η σταθερότητα του εδάφους και να υπάρξει τελικά "καθαρή εικόνα".

Το θέμα έρχεται και στον δημόσιο διάλογο, στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Ηρακλείου, την ερχόμενη Δευτέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για το κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Γιόφυρο

Κρήτη: Επείγουσα οδηγία για τα παιδιά σε κίνδυνο σ’ ένα νησί με ένα παιδοψυχίατρο του ΕΣΥ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ρηγματωσεις Βούτες Αποζημιώσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis