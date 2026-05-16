Βούτες: Ένας χρόνος στο «περίμενε» για τις αποζημιώσεις των ρηγματώσεων

Έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές ρηγματώσεις και καθιζήσεις εδάφους στις Βούτες Ηρακλείου (που ξεκίνησαν την άνοιξη του 2025), οι πληγέντες παραμένουν σε απόγνωση. Δεκάδες οικογένειες ζουν σε επικίνδυνα σπίτια, χωρίς να έχουν λάβει καμία αποζημίωση, καθώς η επίσημη γραφειοκρατία και οι πολύχρονες γεωλογικές έρευνες καθυστερούν οριστικές λύσεις.

Παρά το γεγονός ότι οι ειδικοί (όπως ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας) χαρακτήρισαν το φαινόμενο γεωγενές/φυσικό —γεγονός που θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο για κρατικές ενισχύσεις— οι πληγέντες δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα, αφήνοντας τα κτίριά τους με εκτεταμένες ζημιές.

Έπειτα από πορίσματα του ΕΑΓΜΕ και του Δήμου Ηρακλείου, το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν νέες εξειδικευμένες γεωτρήσεις. Τα δείγματα βρίσκονται σε στάδιο ανάλυσης για να διαπιστωθεί η σταθερότητα του εδάφους και να υπάρξει τελικά "καθαρή εικόνα".

Το θέμα έρχεται και στον δημόσιο διάλογο, στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Ηρακλείου, την ερχόμενη Δευτέρα.

