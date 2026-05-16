Κρήτη του '70: Όταν η Λίμνη Βουλισμένη ανάσαινε στους δικούς της ρυθμούς

Το σπάνιο βουβό έγχρωμο φιλμ 8mm του 1971 από το αρχείο του Δ. Κιριμλίδη αποτυπώνει τη μαγεία που εκπέμπει η Λίμνη Βουλισμένη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Το οπτικό αυτό ντοκουμέντο, το οποίο αναδείχθηκε μέσα από την Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ, μεταφέρει τον θεατή σε μια άλλη εποχή, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και την ηρεμία του τοπίου των '71:

🎥 Βουβό έγχρωμο φιλμ 8mm - Αρχείο Δ. Κιριμλίδη.

Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, την πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου που βρίσκεται στη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, στη δυτική πλευρά του κόλπου του Μεραμβέλλου. Είναι κτισμένος πάνω και γύρω από πέντε λόφους, δίπλα στις εκβολές του χείμαρρου Ξεροπόταμος και γύρω από τη μικρή λίμνη Βουλισμένη.



Το φιλμ ανοίγει μ’ ένα πλάνο της πόλης. Ο κινηματογραφιστής μας δείχνει τις ψαρόβαρκες που είναι αραγμένες στην λίμνη Βουλισμένη, μια μικρή λιμνοθάλασσα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου με διάμετρο 137 μέτρα και βάθος 48.8 μέτρα και συνδέεται με το λιμάνι της πόλης με ένα κανάλι που ανοίχτηκε το 1870 καθώς και δυο ψαράδες που βρίσκονται μπροστά στην κάμερα. Το φιλμ κλείνει με ένα γενικό πλάνο της περιοχής.

