ΣΑΒ.16 Μαΐ 2026 11:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη του '70: Όταν η Λίμνη Βουλισμένη ανάσαινε στους δικούς της ρυθμούς
Βουλιαγμένη - Άγιος Νικόλαος
clock 08:55 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το σπάνιο βουβό έγχρωμο φιλμ 8mm του 1971 από το αρχείο του Δ. Κιριμλίδη αποτυπώνει τη μαγεία που εκπέμπει η Λίμνη Βουλισμένη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Το οπτικό αυτό ντοκουμέντο, μεταφέρει τον θεατή σε μια άλλη εποχή, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και την ηρεμία του τοπίου των '71:

Το οπτικό αυτό ντοκουμέντο, το οποίο αναδείχθηκε μέσα από την Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ, μεταφέρει τον θεατή σε μια άλλη εποχή, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και την ηρεμία του τοπίου των '71:

🎥 Βουβό έγχρωμο φιλμ 8mm - Αρχείο Δ. Κιριμλίδη.

Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, την πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου που βρίσκεται στη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, στη δυτική πλευρά του κόλπου του Μεραμβέλλου. Είναι κτισμένος πάνω και γύρω από πέντε λόφους, δίπλα στις εκβολές του χείμαρρου Ξεροπόταμος και γύρω από τη μικρή λίμνη Βουλισμένη.

Το φιλμ ανοίγει μ’ ένα πλάνο της πόλης. Ο κινηματογραφιστής μας δείχνει τις ψαρόβαρκες που είναι αραγμένες στην λίμνη Βουλισμένη, μια μικρή λιμνοθάλασσα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου με διάμετρο 137 μέτρα και βάθος 48.8 μέτρα και συνδέεται με το λιμάνι της πόλης με ένα κανάλι που ανοίχτηκε το 1870 καθώς και δυο ψαράδες που βρίσκονται μπροστά στην κάμερα. Το φιλμ κλείνει με ένα γενικό πλάνο της περιοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αγιος Νικόλαος Λίμνη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis