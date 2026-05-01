Τα ζώδια του Σαββάτου

Κριός



Κριέ μου, σήμερα η Νέα Σελήνη στον Ταύρο σε βάζει στη διαδικασία να δεις πιο σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλειά σου, τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά. Από το πρωί νιώθεις την ανάγκη να βάλεις σε τάξη καταστάσεις που σε πιέζουν και να ξεκαθαρίσεις τι αξίζει πραγματικά να κρατήσεις δίπλα σου. Το εξάγωνο με τον Δία φέρνει ευκαιρίες μέσα από συζητήσεις και επαφές, αρκεί να μην κινηθείς παρορμητικά και με διάθεση να αποδείξεις κάτι. Έχεις την τάση να γίνεσαι απόλυτος όταν νιώθεις πως δεν σε καταλαβαίνουν, όμως σήμερα χρειάζεται να δώσεις λίγο περισσότερο χώρο στους άλλους. Κάποιες εξελίξεις σε οικονομικά ή συμφωνίες φαίνεται να σε βοηθούν να νιώσεις πιο σίγουρος για τα επόμενα βήματα.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει στο επίκεντρο και σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα, που το είχες ανάγκη εδώ και καιρό. Η διάθεσή σου αλλάζει σταδιακά και μέσα στη μέρα νιώθεις πως μπορείς να δεις πιο καθαρά τι θέλεις να κρατήσεις και τι όχι. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία δημιουργεί ευκαιρίες σε οικονομικά και προσωπικά ζητήματα, ενώ σου δίνει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να εκφράσεις αυτά που θέλεις χωρίς να φοβάσαι τόσο την κριτική. Πρόσεξε μόνο λίγο το πείσμα και την τάση να θεωρείς πως οι άλλοι πρέπει να καταλάβουν από μόνοι τους τι χρειάζεσαι. Μικρές θετικές εξελίξεις στη δουλειά θα σου φτιάξουν αρκετά τη διάθεση.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα νιώθεις πως χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χρόνο με τον εαυτό σου για να βάλεις σε μια σειρά σκέψεις και συναισθήματα που σ’ έχουν κουράσει αρκετά το τελευταίο διάστημα. Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο λειτουργεί πιο εσωτερικά για σένα και σου δείχνει πως χρειάζεται να ξεκουραστείς και να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε αποσυντονίζουν ψυχολογικά. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία σού φέρνει βοήθεια από άτομα που εμπιστεύεσαι και σε κάνει να δεις πιο αισιόδοξα κάποιες εξελίξεις που μέχρι τώρα σε άγχωναν. Είναι σημαντικό να ακούσεις λίγο περισσότερο τη διαίσθησή σου σήμερα και να μην πιέσεις καταστάσεις που δείχνουν πως θέλουν τον χρόνο τους.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα η Νέα Σελήνη στον Ταύρο φέρνει νέα δεδομένα στις παρέες και στις κοινωνικές σου επαφές. Θέλεις να βρεθείς με άτομα που σε καταλαβαίνουν περισσότερο και που μπορούν να στηρίξουν τα σχέδια και τις ιδέες σου χωρίς να σε κάνουν να νιώθεις πίεση. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία δημιουργεί ευκαιρίες μέσα από γνωριμίες, συζητήσεις και επαγγελματικές επαφές, που φαίνεται να ανοίγουν δρόμους για κάτι καινούριο. Καλό είναι όμως να μη βιαστείς να εμπιστευτείς απόλυτα ανθρώπους που δεν γνωρίζεις καλά ακόμα. Η μέρα έχει θετική ενέργεια, αρκεί να μην κολλήσεις σε παλιές απογοητεύσεις και ανασφάλειες.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, η Νέα Σελήνη στον Ταύρο στρέφει το ενδιαφέρον σου αρκετά στα επαγγελματικά και σε βάζει στη διαδικασία να δεις πιο σοβαρά τους στόχους που θέλεις να πετύχεις. Από το πρωί υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις που φαίνεται να σου ανοίγουν νέες προοπτικές, ενώ το εξάγωνο με τον Δία βοηθά σημαντικά σε συμφωνίες, επαφές και ευκαιρίες που μπορούν να σε εξελίξουν. Από την άλλη, υπάρχει κι ένα άγχος σχετικά με το αν μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις που δημιουργούνται τώρα. Είναι σημαντικό να μην προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα μόνος σου και να δεχτείς βοήθεια όπου χρειάζεται. Οι εξελίξεις θα είναι πιο θετικές απ’ όσο νομίζεις.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα η Νέα Σελήνη στον Ταύρο σού γεννά την ανάγκη να ανοίξεις λίγο περισσότερο το μυαλό σου και να δεις τα πράγματα μέσα από μια διαφορετική οπτική. Κάποιες συζητήσεις ή επαφές μπορεί να λειτουργήσουν αρκετά βοηθητικά και να σου δώσουν ιδέες που θα σε βγάλουν από το αδιέξοδο στο οποίο νιώθεις πως έχεις κολλήσει τελευταία. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία φέρνει ευκαιρίες σε επαγγελματικά και νομικά ζητήματα, ενώ μπορεί να υπάρξουν και θετικές εξελίξεις σε σχέδια που αφορούν ταξίδια ή σπουδές. Προσπάθησε μόνο να μην επιμένεις πως η δική σου άποψη είναι η μόνη σωστή. Σήμερα χρειάζεται λίγο περισσότερη ευελιξία.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα η Νέα Σελήνη στον Ταύρο σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις πιο βαθιά κάποιες καταστάσεις που μέχρι τώρα απέφευγες να αντιμετωπίσεις. Συναισθήματα, φόβοι αλλά και οικονομικά ζητήματα έρχονται στην επιφάνεια και σου δείχνουν πως χρειάζεται ν’ αλλάξεις τρόπο διαχείρισης σε αρκετά πράγματα. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία λειτουργεί αρκετά βοηθητικά και σου δίνει στήριξη μέσα από σχέσεις και συνεργασίες, ενώ φαίνεται να ξεκαθαρίζουν και κάποιες παρεξηγήσεις. Η μέρα έχει έντονο παρασκήνιο, όμως παράλληλα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις κινήσεις που θα σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο ασφαλής και σταθερός.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, η Νέα Σελήνη στον Ταύρο φέρνει νέα δεδομένα στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Υπάρχει η ανάγκη να δεις πιο ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν δίπλα σου ουσιαστικά και ποιοι σε κουράζουν ψυχολογικά. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία βοηθά αρκετά το κλίμα στη δουλειά και φέρνει ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες και επαφές που μπορούν να εξελιχθούν θετικά. Πρόσεξε μόνο λίγο την τάση να κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν μέχρι να ξεσπάσεις απότομα. Η μέρα θέλει ψυχραιμία και πιο ξεκάθαρες κουβέντες, χωρίς υπονοούμενα και παιχνίδια ελέγχου.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα η Νέα Σελήνη στον Ταύρο σε βάζει σε διαδικασία να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου και να δεις πιο σοβαρά ζητήματα δουλειάς και υποχρεώσεων. Από το πρωί υπάρχει μια κινητικότητα και μια ανάγκη να μπουν όλα σε πρόγραμμα, γιατί το τελευταίο διάστημα νιώθεις πως έχεις χαθεί μέσα σε εκκρεμότητες και άγχη. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία βοηθά αρκετά τα προσωπικά σου και φέρνει πιο ευχάριστες στιγμές μέσα στη μέρα, αλλά και άτομα που σε κάνουν να νιώθεις πιο άνετα και δημιουργικά. Καλό είναι να κινηθείς πιο οργανωμένα και να μην αφήσεις το άγχος να σε κάνει βιαστικό σε αποφάσεις και συζητήσεις.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα η Νέα Σελήνη στον Ταύρο σού φτιάχνει αρκετά τη διάθεση και σου δίνει ανάγκη να εκφραστείς πιο δημιουργικά και πιο άμεσα. Υπάρχει μια πιο ανάλαφρη ενέργεια μέσα στη μέρα και φαίνεται πως θέλεις να ασχοληθείς περισσότερο με ό,τι σου δίνει χαρά και σε κάνει να νιώθεις πιο ζωντανός. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία βοηθά αρκετά οικογενειακά και οικονομικά ζητήματα, ενώ μπορεί να υπάρξουν και θετικές εξελίξεις μέσα στο σπίτι ή σε σχέσεις με κοντινά σου πρόσωπα. Πρόσεξε μόνο λίγο την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα γύρω σου, γιατί σήμερα οι καταστάσεις κυλούν πιο εύκολα όταν αφήνεσαι λίγο περισσότερο.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, η Νέα Σελήνη στον Ταύρο στρέφει την προσοχή σου περισσότερο σε θέματα σπιτιού, οικογένειας αλλά και συναισθηματικής ασφάλειας. Από το πρωί υπάρχει μια ανάγκη να νιώσεις πιο σταθερός και να απομακρυνθείς από εντάσεις και καταστάσεις που σε κουράζουν ψυχολογικά. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία βοηθά σημαντικά σε επικοινωνίες και συζητήσεις και σου δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις πράγματα που είχαν μείνει στον αέρα. Είναι σημαντικό να ακούσεις λίγο περισσότερο και τις ανάγκες των άλλων, χωρίς να θεωρείς πως πρέπει πάντα να κρατάς αποστάσεις για να προστατευτείς.

Ιχθύες



Ιχθύ μου, σήμερα η Νέα Σελήνη στον Ταύρο φέρνει κινητικότητα, συζητήσεις και επαφές που φαίνεται να σου ανοίγουν νέους δρόμους και να σου δίνουν ιδέες για πράγματα που θέλεις να ξεκινήσεις. Από την άλλη, το εξάγωνο με τον Δία βοηθά αρκετά οικονομικά ζητήματα και φαίνεται να φέρνει μια μικρή ανακούφιση σε άγχη που είχες το τελευταίο διάστημα. Η μέρα είναι αρκετά βοηθητική για να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι πιο ξεκάθαρα, χωρίς όμως να παρασυρθείς σε υπερβολές ή έντονες αντιδράσεις. Κάποια νέα ή μια συζήτηση μέσα στη μέρα μπορεί να σου αλλάξουν αισθητά τη διάθεση προς το καλύτερο.