Φρίκη: 31χρονος μαχαίρωσε πάνω από 40 φορές τρανς φοιτήτρια

Ένας 31χρονος άνδρας κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μια τρανς φοιτήτρια περισσότερες από 40 φορές μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, μέσα σε συγκρότημα φοιτητικών κατοικιών στο Σιάτλ, αφήνοντας πίσω του ένα αποτρόπαιο σκηνικό το οποίο εντόπισαν σοκαρισμένοι συμφοιτητές της.

Στον Κρίστοφερ Λίχι απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Πέμπτη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού σχετικά με τη δολοφονία της 19χρονης Τζούνιπερ Μπλέσινγκ, φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το KOMO News.

Ο φερόμενος δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία του Μπέλβιου το βράδυ της Τρίτης, μετά τη δημοσιοποίηση εικόνων από κάμερες ασφαλείας που τον έδειχναν τη νύχτα της δολοφονίας.

Η σορός της 19χρονης εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής στον κοινόχρηστο χώρο πλυντηρίων των Nordheim Court Apartments, συγκροτήματος φοιτητικής στέγασης κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Σιάτλ, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε περισσότερα από 40 τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι, λαιμό, ώμους, χέρια και παλάμες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άλλος φοιτητής κατευθυνόταν προς το πλυντήριο όταν άνοιξε την πόρτα για τον Λίχι, ο οποίος του είπε «ευχαριστώ» πριν αποχωρήσει, με αποτέλεσμα ο ανυποψίαστος μάρτυρας να βρεθεί μπροστά στο αιμόφυρτο σώμα της 19χρονης και να καλέσει άμεσα το 911.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος είχε κινηθεί ύποπτα μέσα στο κτίριο πριν από την επίθεση, ενώ φέρεται να παρακολουθούσε την περιοχή. Όταν αντιλήφθηκε την ύπαρξη καμερών ασφαλείας, φέρεται να έκοψε την παροχή ρεύματος σε αυτές, ωστόσο οι ερευνητές κατάφεραν να ανακτήσουν το υλικό από την κάρτα μνήμης.

Από την ανάλυση των εικόνων προέκυψε ότι η Τζούνιπερ Μπλέσινγκ και άλλοι φοιτητές χρησιμοποιούσαν τον χώρο πλυντηρίων, ενώ ο δράστης εισερχόταν και εξερχόταν επανειλημμένα πριν μείνει μόνος μαζί της γύρω στις 22:00. Λίγο αργότερα φέρεται να την ακολούθησε μέσα στον χώρο όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Ένα λεπτό μετά, καταγράφηκε να παρεμβαίνει εκ νέου στις κάμερες ασφαλείας, ενώ περίπου στις 22:10 η σορός της 19χρονης εντοπίστηκε από άλλον φοιτητή που μπήκε στο χώρο.

Ο εισαγγελέας υποστηρίζει ότι τα περισσότερα από 40 τραύματα αποδεικνύουν πρόθεση ανθρωποκτονίας, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για έλλειψη προμελέτης και ζητά υποβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το θύμα είχε στοχοποιηθεί συγκεκριμένα, ωστόσο φοιτητές ανέφεραν ότι ο Λίχι κινούνταν ύποπτα στο συγκρότημα και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να ακολουθούσε γυναίκες.

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η σύλληψη προσφέρει μια μικρή ανακούφιση στην πανεπιστημιακή κοινότητα, τονίζοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να απαλύνει το σοκ και τη θλίψη για την απώλεια της φοιτήτριας.

Φοιτητές δημιούργησαν αυτοσχέδιο μνημείο στη μνήμη της, αφήνοντας λουλούδια και σημειώματα, ενώ μέλη της κοινότητας μίλησαν για ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η οικογένεια της 19χρονης χαρακτήρισε τη δολοφονία της ως μια ανείπωτη τραγωδία, κάνοντας λόγο για έναν εξαιρετικά ευφυή, ταλαντούχο και ευαίσθητο άνθρωπο, του οποίου η απώλεια αφήνει μεγάλο κενό.

