Φρίκη: Σημάδι δαγκώματος και ενδείξεις ασφυξίας σε μωρό που κακοποιήθηκε από θετούς γονείς

Ένα αγοράκι, το οποίο φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και να δολοφονήθηκε από δάσκαλο που βρισκόταν σε διαδικασία υιοθεσίας του μαζί με τον σύντροφό του, έφερε σημάδι ανθρώπινου δαγκώματος στο σώμα του έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν σε δικαστήριο.

Ο Πρέστον Ντέιβι ήταν εννέα μηνών όταν, τον Απρίλιο του 2023, τοποθετήθηκε υπό τη φροντίδα του 37χρονου Τζέιμι Βάρλεϊ και του 32χρονου Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζακέρλεϊ. Το ζευγάρι είχε λάβει έγκριση για την υιοθεσία του βρέφους, ωστόσο λιγότερο από τέσσερις μήνες αργότερα το παιδί κατέληξε.

Στο δικαστήριο του Πρέστον έγινε γνωστό ότι το βρέφος «υπέστη συστηματική κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία» πριν από τον θάνατό του από ασφυξία.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε 40 ξεχωριστά τραύματα στο σώμα του, μεταξύ των οποίων και σοβαρές μελανιές στο πίσω μέρος του λαιμού.

Οι ένορκοι είδαν φωτογραφία του βρέφους τον Ιούνιο του 2023, στην οποία εμφανίζεται γυμνό μέσα σε παιδική πισίνα.

Η ιατροδικαστής δρ Άλισον Άρμορ, που διενήργησε τη νεκροψία, ανέφερε ότι στον δεξιό γλουτό διακρινόταν κυκλική μελανιά «μωβ-καφέ απόχρωσης», με κεντρική περιοχή χωρίς τραύμα, στοιχείο που κατά την εκτίμησή της είναι συμβατό με ανθρώπινο δάγκωμα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Κατά την άποψή μου, αυτό πιθανότατα αποτελεί ανθρώπινο δάγκωμα», ανέφερε η ειδικός, προσθέτοντας ότι «το μέγεθος, το σχήμα και η κεντρική απουσία επαφής του δέρματος είναι όλα συμβατά με ανθρώπινο δάγκωμα».

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η φωτογραφία είχε ληφθεί στο κινητό του κατηγορούμενου ΜακΓκόουαν-Φαζακέρλεϊ στις 12 Ιουνίου, περίπου έξι εβδομάδες πριν από τον θάνατο του παιδιού.

Όταν ρωτήθηκε αν η μελανιά θα μπορούσε να προέρχεται από πτώση ή επαφή με αντικείμενο, όπως παιχνίδι ή τουβλάκι, η ιατροδικαστής απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι δεν συνάδει με τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι ένορκοι είδαν επίσης σειρά εικόνων από τον Ιούλιο του 2023, στις οποίες το παιδί εμφανίζεται να κοιμάται ή να μην ανταποκρίνεται, τοποθετημένο σε επισφαλή θέση μέσα στην κούνια του.

Η δρ Άρμορ χαρακτήρισε τη στάση αυτή «πολύ επικίνδυνη», σημειώνοντας ότι η θέση του σώματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό περιορισμό της αναπνοής.

Σε ερώτηση της κατηγορούσας αρχής για τον κίνδυνο, απάντησε ότι πρόκειται για «μερική ανάρτηση του σώματος… που τελικά θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατο», καθώς ο λαιμός του παιδιού βρισκόταν σε επαφή με το κάγκελο της κούνιας.

Πρόσθεσε ότι σε ορισμένες εικόνες η γλώσσα και τα χείλη του βρέφους φαίνονται με κυανή απόχρωση, στοιχείο που υποδηλώνει έλλειψη οξυγόνου.

Η ιατροδικαστής απέκλεισε τον πνιγμό ως αιτία θανάτου και κατέληξε ότι, κατά την εκτίμησή της, το παιδί πέθανε από «οξεία απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού».

Κατά την εξέταση της σορού, ανέφερε επίσης ότι εντοπίστηκε «ασυνήθιστη» μελανιά στο πίσω τοίχωμα του φάρυγγα, κάτι που δεν είχε συναντήσει ξανά στην καριέρα της.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ασφυξίας μέσω πίεσης στο στόμα και στη μύτη, ωστόσο σημείωσε ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να υποδηλώνουν και εισαγωγή αντικειμένου στον αεραγωγό.

Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχαν επίσης μικρές αιμορραγίες στους πνεύμονες και στην τραχεία, ενδείξεις ασφυξίας.

Ορισμένα τραύματα θεωρήθηκαν συμβατά με φυσιολογικούς μώλωπες παιδικής ηλικίας, ωστόσο άλλα χαρακτηρίστηκαν ως «δακτυλικά αποτυπώματα», που υποδηλώνουν πίεση, άρπαγμα ή τσίμπημα.

Η δρ Άρμορ κατέθεσε επίσης ότι πέντε γραμμικά σημάδια στο μηρό του παιδιού θα μπορούσαν να συνάδουν με χτύπημα από χέρι.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: newsbeast.gr

