Τέλος και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ ο Γιάννης Καλμαζίδης

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης και ο προπονητής βόλει Γιάννης Καλμαζίδης, συναντήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5) στο Ηράκλειο, όπου επισημοποιήθηκε, η λύση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Ο Γιάννης Καλμαζίδης, μετά απο δυο χρόνια στον ΟΦΗ, αποχωρεί αν και είχε δώσει τα χέρια με τον πρόεδρο της ομάδας, για μια ακόμη σεζόν, ενώ έχει προχωρήσει σημαντικά ο σχεδιασμός, της νέας χρονιάς.

Η πολύ συμφέρουσα οικονομική πρόταση, που δέχθηκε απο άλλη ομάδα(ΖΑΟΝ γυναίκες)ο Γιάννης Καλμαζίδης, ήταν η αιτία του αιφνίδιου διαζυγίου, με τον πρόεδρο του ΟΦΗ να δείχνει κατανόηση, στο αίτημα του πρώην προπονητή του ΟΦΗ.

Οπως δήλωσε ο Γιάννης Δανδάλης, μετά την συνάντηση "η σχέση μας με τον Γιάννη Καλμαζίδη, είναι πέρα απο το αθλητικό επίπεδο. Υπάρχει και απο τις δυο πλευρές, ένα δέσιμο σαν άνθρωποι. Είχαμε συμφωνήσει για τρίτη χρονιά, αλλά του ήρθε μια μεγάλη πρόταση και το σέβομαι, αν και το τάιμινγκ δεν είναι καλό, γιατί έχουμε προχωρήσει το σχεδιασμό. Για την ομάδα μας, ήταν πολυτέλεια και το ξέραμε, ότι κάποια στιγμή μπορεί αν έρθει για αυτόν, μια μεγαλύτερη πρόταση. Αυτά που ζήσαμε με τον Γιάννη Καλμαζίδη, τα τελευταία δυο χρόνια, ήταν πολύ σημαντικά και δεν θα τα ξεχάσουμε. Του εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα και θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Θα δούμε τώρα με ηρεμία, το θέμα του προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα μας, γιατί έχουμε προχωρήσει το σχεδιασμό και πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα την οποία θα καμαρώσουμε φέτος και στην Ευρώπη και το Challenge Cup".

Με τη σειρά του, ο Γιάννης Καλμαζίδης, ανέφερε ότι "είχα μια πολύ συγκινητική συνάντηση με τον πρόεδρο. Η πρώτη του κουβέντα και αυτό με άγγιξε πολύ ήταν ότι πίστευε ότι κάποια στιγμή αυτό που έγινε, θα συνέβαινε. Είμαι συγκινημένος γιατί ο ΟΦΗ, είναι ένα δικό μας παιδί, που μεγάλωσε και εύχομαι να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Το τάιμινγκ δεν είναι καλό και το ξέρω. Αφήνω πίσω μου όμως κάτι καλό με σταθερές βάσεις. Δεν λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν".

Η ανακοίνωση του ΤΑΑ ΟΦΗ ΒΟΛΕΙ

Στην ανακοίνωση του, το ΤΑΑ ΟΦΗ ΒΟΛΕΙ, αναφέρει:

Το ΤΑΑ ΟΦΗ ΒΟΛΕΙ ανακοινώνει την λύση συνεργασίας με τον προπονητή Γιάννη Καλμαζίδη.



Για δυο χρόνια, είχαμε στις τάξεις μας, τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή.



Μαζί του, η ομάδα μας, ανέβηκε επίπεδο και ζήσαμε ιστορικές στιγμές:



2024-25: Ο ΟΦΗ στην 6η θέση της Volley League και στο Βαλκανικό Κύπελλο (BVA CUP), παίζοντας τα πρώτα του επίσημα Ευρωπαϊκα παιχνίδια.



Ακόμη: Πρόκριση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος και πρόκριση στα ημιτελικά του Λίγκ Καπ Νίκος Σαμαράς.



2025-26: Ο ΟΦΗ στην 5η θέση της NOVIBET Volleyleague και εξασφάλιση του Ευρωπαϊκού εισιτηρίου, για το Challenge Cup.



Ακόμη: Πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος.



Καλή επιτυχία Γιάννη Καλμαζίδη! Η πόρτα του ΟΦΗ θα είναι πάντα ανοιχτή!