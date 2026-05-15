ΟΦΗ & MINOAN LINES: Πρόσφερε κι εσύ αγάπη σε ένα αδέσποτο ζώο (βίντεο)

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και η MINOAN LINES, ένας από τους μακροχρόνιους χορηγούς της ομάδας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν σκοπό με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, στρέφοντας την προσοχή στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων.

Αντιπροσωπεία της ομάδας, αποτελούμενη από τους Θανάση Ανδρούτσο, Γιάννη Αποστολάκη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, Νίκο Μαρινάκη και Manuel Καλαφάτη, επισκέφθηκαν τις προηγούμενες ημέρες τις εγκαταστάσεις του Κυνοκομείου Ηρακλείου, περνώντας χρόνο με τα αδέσποτα που φιλοξενούνται εκεί. Οι ποδοσφαιριστές έπαιξαν μαζί τους, τους χάρισαν στιγμές φροντίδας και αγάπης και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την αξία της υιοθεσίας.

Παρόντες ήταν επίσης ο Υπεύθυνος Εμπορικού τμήματος και Marketing της ΠΑΕ ΟΦΗ, κ. Γιώργος Τσιράκος και η κα. Χαρά Σχολινάκη, στέλεχος του τμήματος Marketing & Επικοινωνίας της MINOAN LINES.

Με στόχο τη στήριξη και τη βελτίωση των συνθηκών φιλοξενίας των ζώων, ο ΟΦΗ και η MINOAN LINES στέλνουν για ακόμη μία χρονιά το δικό τους μήνυμα:

Δεν αγοράζουμε. Υιοθετούμε.

Πρόσφερε κι εσύ αγάπη σε ένα αδέσποτο ζώο και χάρισέ του το σπίτι που αξίζει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ