Ηράκλειο: Διακόπηκε για τον Ιούνιο η δίκη του 3χρονου Άγγελου - «Του έκανα 30 φορές ΚΑΡΠΑ» συγκλονίζει η γειτόνισσα

Ένταση επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, με κατηγορούμενους τη μητέρα του και τον πρώην συντροφό της. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση υπήρξε έντονη ένταση ανάμεσα στους δικηγόρους των δύο πλευρών, με αποτέλεσμα η δίκη να διεκοπή για τις 2 Ιουνίου 2026

.

Το δικαστήριο προσδιορίσε επίσης μια σειρά από νέες δικασίμους για τον ίδιο μήνα, συγκεκριμένα στις 17, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου

. Υπενθυμίζεται ότι και στις προηγούμενες συνεδριάσεις υπήρξαν επίσης προσωρινές διακοπές λόγω καταγγελιών για απειλές κατά μαρτύρων.



Στο εδώλιο κάθονται η 27χρονη μητέρα του παιδιού, ο 45χρονος πρώην σύντροφός της. κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και ο βιολογικός πατέρας, που κατηγορείται για παλαιότερη κακοποίηση. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες.

Στη σημερινή διαδικασία κατέθεσε η 19χρονη γειτόνισσα, η οποία περιέγραψε τις δραματικές προσπάθειες που έκανε κάνοντας ΚΑΡΠΑ 30 φορές στο παιδί για να το επαναφέρει.

