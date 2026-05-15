ΠΑΡ.15 Μαΐ 2026 16:22
Έρχεται ξανά αφρικανική σκόνη το Σάββατο - Η Κρήτη στις περιοχές που θα επηρεαστούν
clock 14:40 | 15/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται το Σάββατο 16 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της χώρας, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που συνδέεται με τη γρήγορη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία, η μεταφορά ερημικής σκόνης θα ξεκινήσει αρχικά από τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, το φαινόμενο αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 17 Μαΐου οι συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουν υποχωρήσει σημαντικά ακόμη και στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, όπως προκύπτει από τους σχετικούς προγνωστικούς χάρτες για την ατμοσφαιρική σκόνη κοντά στο έδαφος.

