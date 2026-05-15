Ηράκλειο: Αντιδράσεις για το κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Γιόφυρο

Αντιδράσεις πυροδοτεί το κλείσιμο του Ι ́ ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου στον Γιόφυρο, με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός παιδιών για να φιλοξενεί και λόγω του υψηλότατου κόστους του ενοικίου.

Όπως είναι γνωστό, το κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Γιόφυρο, δρομολογήθηκε μέσα από διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από το οποίο απείχε η «Λαϊκή Συσπείρωση», καταγγέλλοντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν δίνεται η δυνατότητα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρέμβασης των δημοτών.

Μάλιστα, κάλεσε και τους Ηρακλειώτες να απαιτήσουν από το κράτος -κεντρικό και τοπικό- σύγχρονες και στελεχωμένες -με μόνιμο προσωπικό- δημόσιες, δωρεάν δομές προσχολικής αγωγής για όλα τα παιδιά!

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κ. Περισυνάκη, το κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Γιόφυρο ήταν αναγκαίο διότι ο αριθμός των παιδιών ήταν 20 άτομα και το ενοίκιο πάρα πολύ υψηλό.

Ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι παράλληλα με το κλείσιμο του συγκεκριμένου σταθμού στο Γιόφυρο, δρομολογείται η μετατροπή του Ζ ́ Παιδικού Σταθμού στον Πόρο σε βρεφικό, ενώ παράλληλα προχωρά και η διαμόρφωση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΙΤΕ, όπου αναμένεται να απορροφηθούν περίπου 100 παιδιά.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της, η «Λαϊκή Συσπείρωση» τονίζει ότι «η φοίτηση στην προσχολική αγωγή είναι δικαίωμα και γι’ αυτό θα έπρεπε να εξασφαλίζεται με ευθύνη του κράτους δωρεάν για όλα τα παιδιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις».

Όπως τονίζει, «διαφωνούμε στο να υπάρχουν κριτήρια και μοριοδότηση. Οι θέσεις στους δημόσιους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς θα έπρεπε να είναι με βάση τις γεννήσεις και όχι με εισοδηματικά κριτήρια, όχι με τροφεία, όχι με το όριο των 3 επιλογών που αφήνουν παιδιά απ’ έξω. Η δημοτική παράταξη τονίζει ότι οι παιδικοί σταθμοί πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό σε όλες τις αναγκαίες ειδικότητες για νήπια και για βρέφη, να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό (όχι εξάρτηση από τα voucher) για όλες τις ανάγκες σε υλικά, αναλώσιμα, τρόφιμα υψηλής ποιότητας κ.λπ. και να γίνουν νέες δομές βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στον Δήμο Ηρακλείου σε κατάλληλα, σύγχρονα και ασφαλή κτήρια που να καλύπτουν τις ανάγκες. Τα σχέδια για την επέκταση στον Σταθμό “Μητέρα” καλύπτουν μόνο 50 θέσεις βρεφών, όταν την περσινή χρονιά οι περισσότερες από τις 700 αιτήσεις που απορρίφθηκαν ήταν για βρέφη! Γι’ αυτό, οι υπάρχουσες δομές θέλουν ενίσχυση και όχι κλείσιμο!»

