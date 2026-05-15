Κρήτη: Θα πούμε το ψάρι... ψαράκι - Έδεσαν τα καΐκια λόγω των τιμών του πετρελαίου

Την αγωνία του για το μέλλον της αλιείας εξαιτίας της διαμόρφωσης ενός δυσοίωνου περιβάλλοντος εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που αφορά το κόστος των καυσίμων, αλλά και των χρόνιων προβλημάτων που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιλυθεί όπως η επιδότηση για την αλίευση του λαγοκέφαλου εξέφρασε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών αλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης.

Όπως είπε, πολλά αλιευτικά σε Ηράκλειο, Λασίθι και άλλες περιοχές έχουν σηκώσει άγκυρα καθώς δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να ανταποκριθούν στο κόστος του πετρελαίου για να κινήσουν τα σκάφη για να βγάλουν το μεροκάματο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα φέτος το καλοκαίρι να είναι το ψάρι σε έλλειψη.

Μάλιστα άφησε και αιχμές εναντίον του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης καθώς όπως είπε ενώ υπάρχει ευρωπαικό κονδύλιο πάνω από 700 εκατ ευρώ για την επιδότηση των καυσίμων δεν τους έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ και παρά τις δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου Αλιείας Κώστα Καδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε «με γρήγορα αντανακλαστικά» στην κρίση που έχει προκαλέσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό κρίσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργεια.

Ο κ. Ανδρουλάκης στις δηλώσεις του έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας «οπωσδήποτε μία επιδότηση» στο πετρέλαιο, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτήν «ο πρωτογενής τομέας της αλιείας στην Ελλάδα οδηγείται στην καταστροφή».

Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευσή του για το πρόγραμμα ύψους 16 εκατ. ευρώ για τον αλιευτικό κλάδο καθώς η πρόσκληση που άνοιξε χθες δεν προβλέπει εκσυγχρονισμό των σκαφών με νέες μηχανές, όργανα ναυσιπλοΐας κλπ, αλλά αλλαγή τέντας φωτοβολίδες και γάντια!!!

«Μας κοροϊδεύουν» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Επίσης τόνισε ότι έχει παγώσει η μελέτη για την επιδότηση των λαγοκέφαλων που είχε υποσχεθεί ο πρώην υπουργός Κώστας Τσιάρας, καθώς ο νέος υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Οι ψαράδες είναι σε απόγνωση για όλα αυτά, επεσήμανε ο πρόεδρος των αλιέων καθώς και για την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, λέγοντας ότι μένουν απούλητα ψάρια στην ψαραγορά στην πλατεία 18 Άγγλων αφού ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να ξοδέψει.

