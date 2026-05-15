Γεωργιάδης για το στεγαστικό του δάνειο: «Δεν έχω λάβει καμία προνομιακή ρύθμιση από την τράπεζα»

Για συκοφαντία εναντίον του κάνει λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Voice για δάνειο του υπουργού Υγείας.

Σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «από την τράπεζα Alpha από την οποία έλαβα στεγαστικό δάνειο για την αγορά του σπιτιού μου το 2007 πριν καν εκλεγώ βουλευτής, δεν έχω λάβει καμία ιδιαίτερη ή προνομιακή ρύθμιση» και προσθέτει:

«Πληρώνω ανελλιπώς τις δόσεις μου αυτόματα και δεν έχω καν καθυστέρηση ούτε μία δόση».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ξεκαθαρίζω προς την εφημερίδα Voice στην οποία σήμερα θα στείλω και εξώδικη διαμαρτυρία ότι με συκοφαντούν με αυτό τους το πρωτοσέλιδο καθώς από την Τράπεζα Alpha από την οποία έλαβα στεγαστικό δάνειο για την αγορά του σπιτιού μου το 2007 πριν καν εκλεγώ βουλευτής, δεν έχω λάβει καμία ιδιαίτερη ή προνομιακή ρύθμιση. Πληρώνω ανελλιπώς τις δόσεις μου αυτόματα και δεν έχω καν καθυστέρηση ούτε μία δόση. Έλαβα και πήρα μετά το πρώτο μνημόνιο την γενική ρύθμιση που προσέφεραν τότε μαζικά σε όλους όσους χρώσταγαν δάνεια προ της κρίσης, η ρύθμιση είχε τον χαρακτήρα της χρονικής επέκτασης με μικρότερη δόση έναντι περισσότερων τόκων για την Τράπεζα και όταν η ρύθμιση έληξε για όλους έληξε και για μένα και επέστρεψα στις αρχικές μου δόσεις. Ουδέποτε λοιπόν μου έκαναν από την Τράπεζα αυτή καμία απολύτως χάρη και το δάνειο μου εξυπηρετείται ως σήμερα κανονικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να πάμε στα δικαστήρια και με αυτούς».

Ξεκαθαρίζω προς την εφημερίδα Voice στην οποία σήμερα θα στείλω και εξώδικη διαμαρτυρία ότι με συκοφαντούν με αυτό τους το πρωτοσέλιδο καθώς από την Τράπεζα Alpha από την οποία έλαβα στεγαστικό δάνειο για την αγορά του σπιτιού μου το 2007 πριν καν εκλεγώ βουλευτής, δεν έχω λάβει… pic.twitter.com/nJSi06hgGL — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 15, 2026

