Τουρκία: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που δρόμος καταρρέει ενώ διεξάγονταν εργασίες

Σκηνές που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στη Ριζούντα της βόρειας Τουρκίας, όταν τμήμα δρόμου υποχώρησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής για την κατασκευή φοιτητικού κοιτώνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη συνοικία Ισλαμπάσα. Σύμφωνα με την Hurriyet, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την κατάρρευση, ένα αυτοκίνητο είχε περάσει από το συγκεκριμένο σημείο, αποφεύγοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η καθίζηση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών για τα θεμέλια του νέου κτιρίου. Αρχικά κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης στο πίσω μέρος του εργοταξίου, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να υποχωρήσει και τμήμα της οδού Σεχιτλέρ Τσεσμεσί, που βρισκόταν ακριβώς από πάνω.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ενώ για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή.

Προληπτική εκκένωση τριών κτιρίων

Η συνεχιζόμενη μετακίνηση του εδάφους προκάλεσε ανησυχία στις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση τριών κτιρίων. Το ένα από αυτά ήταν εγκαταλελειμμένο, ενώ οι κάτοικοι των άλλων δύο μεταφέρθηκαν σε δημόσιους ξενώνες μέχρι να διαπιστωθεί ότι η περιοχή είναι ασφαλής.

Τα συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες και τις εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας κατάρρευσης.

Ο επαρχιακός διευθυντής Νεολαίας και Αθλητισμού, Ραμαζάν Οζτούρκ, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και πως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το συμβάν.

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