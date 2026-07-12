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Μπάρκα: Οι πόζες της με ολόσωμο μαγιό δίπλα σε βουκαμβίλια

Μπαρκα
clock 16:00 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μετά τον γάμο της. Μάλιστα, μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους όπου ποζάρει με το μαγιό της δίπλα σε μία βουκαμβίλια.

«Όπως η βουκαμβίλια χρειάζεται ήλιο για να ανθίσει, έτσι κι η ψυχή χρειάζεται φως για να μεγαλώσει και να μένει ήρεμη. Ο κόσμος δεν χρωστάει καλό λόγο ή πράξη, μην τον αφήνεις να μαυρίζει τη δική σου σκέψη & ενέργεια όμως. Όλοι έχουμε κακές μέρες, δύσκολες στιγμές, αμήχανες πλευρές. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε, να βελτιωνόμαστε, να διαχειριζόμαστε πιο ψύχραιμα και στο τέλος να κοιμόμαστε ήσυχοι. Υπάρχουν μέρες που αμφιβάλλω με ανθρώπους που δεν πίστευα ότι θα φτάσω εκεί κι όμως η ζωή σε εκπλήσσει. Δεν λέω μόνο για γνωστούς μου μιλάω γενικά παρατηρώ κινήσεις,σχόλια ακόμα και άγνωστων και σοκάρομαι με τον τρόπο που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να τους αλλάξω, το θέμα είναι να μην μας αλλάξουν αυτοί! Άρα, ας πιστεύουμε στο καλό, ας ελπίζουμε στο όμορφο κι ας παλεύουμε για το σωστό. Καλημέρα αγάπες μου», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

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