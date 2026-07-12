Ποιος είναι ο ιός κοξάκι που εμφανίζεται καλοκαίρι και φθινόπωρο – Τι να προσέχουν οι γονείς

Η νόσος χεριών, ποδιών και στόματος είναι μια κοινή ασθένεια σε μικρά παιδιά που συνήθως εμφανίζεται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και προκαλείται από διαφορετικούς ιούς (κυρίως ιούς coxsackie).

Συνήθως επηρεάζει βρέφη και παιδιά κάτω των 5 ετών, αλλά μπορούν να κολλήσουν και μεγαλύτερα παιδιά καθώς και ενήλικες. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Όμως, παρά το τρομακτικό της όνομα είναι γενικά ήπια.

Χρόνος επώασης

Από τη στιγμή που ένα παιδί εκτίθεται για πρώτη φορά στη νόσο μπορεί να χρειαστούν 3 έως 6 ημέρες για να εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν με πυρετό, πονόλαιμο και καταρροή, όπως ακριβώς και το κοινό κρυολόγημα. Στη συνέχεια, όμως, μπορεί να αρχίσει να εμφανίζεται ένα εξάνθημα με μικροσκοπικές φουσκάλες:

Στο στόμα



Στα δάχτυλα και παλάμες των χεριών



Στα πέλματα των ποδιών



Στους γλουτούς



Τα συμπτώματα είναι πιο έντονα τις πρώτες ημέρες, αλλά συνήθως εξαφανίζονται εντελώς μέσα σε μια εβδομάδα.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με βάση τα συμπτώματα, τις πληγές στο στόμα και τα εξανθήματα του παιδιού.

Αντιμετώπιση

Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο για τη θεραπεία ή την ίαση της νόσου Coxsackie. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι γονείς είναι να μειώσουν τον πυρετό και τον πόνο με παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη.

Για τον πόνο στο στόμα, υπάρχουν διάφορα καταπραϋντικά στοματικά Gel που μπορούν να μειώσουν τον πόνο από τις πληγές ώστε το παιδί να μπορεί να τρέφεται. Για να αποφευχθεί η αφυδάτωση πρέπει να πίνουν συχνά και πολλά υγρά.

Μετάδοση

Γενικά, η συγκεκριμένη νόσος είναι πιο μεταδοτική κατά την πρώτη εβδομάδα της ασθένειας. Ωστόσο, τα παιδιά με νόσο των χεριών, των ποδιών και του στόματος μπορεί να μεταδίδουν τον ιό μέσω της επαφής από άτομο σε άτομο για 1 έως 3 εβδομάδες. Ο ιός συνήθως μεταδίδεται:

Αναπνευστική οδός: Επαφή με μεγάλα σταγονίδια που σχηματίζονται όταν ένα παιδί μιλάει, βήχει ή φτερνίζεται. Επαφή με τις αναπνευστικές εκκρίσεις (ρινική βλέννα ή σάλιο) από αντικείμενα που έχουν μολυνθεί από παιδιά που είναι φορείς αυτών των ιών.



Εντεροστοματική οδός: Επαφή με τα κόπρανα παιδιών που έχουν μολυνθεί.

Πρόληψη εξάπλωσης

Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη τους, όταν φτερνίζονται ή βήχουν με χαρτομάντιλα μιας χρήσης ή το μανίκι του βραχίονα ή τον αγκώνα τους.



Πλύνετε τα χέρια σας μετά την αλλαγή πάνας. Οι γονείς μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε άλλες επιφάνειες ερχόμενοι σε επαφή με περιττώματα, υγρό από φουσκάλες ή σάλιο.



Καθαρίστε, ξεπλύνετε και απολυμάνετε όλα τα παιχνίδια του παιδιού σας.



Προστατέψτε τα άλλα παιδιά στο σπίτι. Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε στενή επαφή με το παιδί που έχει μολυνθεί. Το φιλί, η αγκαλιά και η κοινή χρήση ποτηριών και σκευών, οδοντόβουρτσων και πετσετών. Μπορεί να μεταδώσει γρήγορα τη μόλυνση.



Εάν τα παιδιά σας μοιράζονται ένα δωμάτιο, χωρίστε τα μέχρι το παιδί σας να αισθανθεί καλύτερα και οι φουσκάλες του να επουλωθούν.



Απολυμάνετε τυχόν επιφάνειες που αγγίζει συχνά το παιδί σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να αποτρέψετε ένα αδελφάκι από το να κολλήσει.



Μπορεί το παιδί μου να πάει σχολείο ή σε παιδικό σταθμό; Ναι, εκτός από τις περιπτώσεις που:

Το παιδί δεν αισθάνεται αρκετά καλά για να συμμετάσχει στο μάθημα ή έχει πυρετό.

Ο δάσκαλος ή ο πάροχος φροντίδας παιδιών αισθάνεται ότι δεν μπορεί να φροντίσει το παιδί χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη φροντίδα των άλλων παιδιών στην τάξη. Η υπερβολική σιελόρροια από πληγές στο στόμα μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που οι άνθρωποι δυσκολεύονται να διαχειριστούν.



Το παιδί έχει πολλές ανοιχτές φουσκάλες. Συνήθως χρειάζονται περίπου 7 ημέρες για να «στεγνώσουν».



Εάν το παιδί μου έχει ήδη νοσήσει μπορεί να κολλήσει ξανά; Ναι. Ένα παιδί μπορεί να έχει επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις με τον ίδιο τύπο ιού ή διαφορετικούς ιούς που προκαλούν νόσο των χεριών, των ποδιών και του στόματος.

πηγή: ygeiamou.gr

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