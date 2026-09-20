Γερμανία: Άνοιξαν οι κάλπες στα δύο κρατίδια – Νέα δοκιμασία για τον Φρίντριχ Μερτς και άνοδος του AfD

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν την Κυριακή σε δύο κρατιδιακές εκλογές στη Γερμανία, στις οποίες το ακροδεξιό κόμμα AfD αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω κέρδη, τα οποία θα μπορούσαν να κρίνουν αν ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Οι εκλογές διεξάγονται στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, μια σε μεγάλο βαθμό αγροτική περιοχή της πρώην κομμουνιστικής και λιγότερο ευημερούσας ανατολικής Γερμανίας, καθώς και στην πρωτεύουσα, το Βερολίνο.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές στο μικρό ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία, ή AfD, ένα κόμμα κατά της μετανάστευσης και φιλικό προς τη Ρωσία, έφτασε λίγο κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία και έχει πλέον την καλύτερη ευκαιρία που είχε μέχρι σήμερα να σχηματίσει την πρώτη ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση στη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η πολιτική επιρροή του Μερτς υπέστη σοβαρό πλήγμα από την οδυνηρή ήττα του κόμματός του στις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου από το AfD — ένα αποτέλεσμα που σόκαρε πολλούς Γερμανούς, οι οποίοι πίστευαν ότι η χώρα τους είχε αναπτύξει ανοσία απέναντι στον εθνικισμό και στις αντιλήψεις περί φυλετικής ανωτερότητας, έχοντας αντιμετωπίσει τις φρικαλεότητες του ναζιστικού παρελθόντος μέσω της εκπαίδευσης και νόμων που απαγορεύουν τις διώξεις.

Το AfD αναμένεται επίσης να καταγράψει σημαντικά κέρδη στις εκλογές της Κυριακής, ωστόσο δεν έχει ρεαλιστικό δρόμο προς την εξουσία στο Βερολίνο και αντιμετωπίζει πολύ ισχυρότερη αντίσταση από την κεντροαριστερή κυβερνήτη του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας σε σχέση με εκείνη που αντιμετώπισε από το κόμμα του Μερτς στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Οι προοπτικές για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μερτς, που ανήκει στην κεντροδεξιά, είναι πιο δυσοίωνες. Θα μπορούσε να χάσει τη δημαρχία του Βερολίνου. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν πολύ άσχημα, θα μπορούσε για πρώτη φορά να μην καταφέρει να εκλέξει βουλευτές σε κρατιδιακό κοινοβούλιο, καθώς κινδυνεύει να πέσει κάτω από το όριο του 5% των ψήφων στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου ήταν ήδη αδύναμο.

Ο Μερτς, 70 ετών, ανέλαβε την ηγεσία της Γερμανίας πριν από 16 μήνες, υποσχόμενος να αναστρέψει την πορεία μιας οικονομίας που έχει αναπτυχθεί ελάχιστα τα τελευταία χρόνια, όμως δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει το βαρύ κλίμα στη χώρα και ο ίδιος έχει καταστεί ιδιαίτερα αντιδημοφιλής.

Η ισχυρή επίδοση του AfD στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ αποδυνάμωσε περαιτέρω τη θέση του καγκελάριου σε εθνικό επίπεδο, ενώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν υπάρξει ακόμη και εκκλήσεις από το εσωτερικό του κόμματός του για την αντικατάστασή του στην καγκελαρία. Κανένας κορυφαίος σύμμαχός του δεν έχει ζητήσει δημοσίως την αποχώρησή του και πολλοί έχουν προειδοποιήσει να μην ανοίξει «συζήτηση για τα πρόσωπα».

Προβλέποντας προφανώς μια δύσκολη περίοδο μετά τις εκλογές, ο Μερτς ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Παρά τις έντονες πιέσεις, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του και να ολοκληρώσει τη θητεία του ως καγκελάριος.

Πηγή: Associated Press

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