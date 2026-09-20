Αλέξης Καλοκαιρινός: «Νέα αθλητικά έργα, στήριξη φοιτητών και θετικός ισολογισμός»

Την εβδομαδιαία ανασκόπηση των δράσεων και των εξελίξεων στον Δήμο Ηρακλείου παρουσιάζει ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες παρεμβάσεις στις αθλητικές υποδομές, η στήριξη των φοιτητών με επιδότηση των μηνιαίων καρτών του αστικού ΚΤΕΛ, αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου για το 2025. Παράλληλα, ο δήμαρχος αναφέρεται σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, πολιτιστικές δράσεις, συναντήσεις με φορείς και στις επόμενες παρεμβάσεις που δρομολογούνται για την πόλη.

Δείτε αναλυτικά την ανασκόπηση της εβδομάδας:

«Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Οι εξελίξεις σχετικά με το νέο ελαστικό τάπητα στο Παγκρήτιο Στάδιο, το γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ με αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Δειλινά, την επιδότηση του κόστους της μηνιαίας κάρτας διαδρομής του αστικού ΚΤΕΛ για τους φοιτητές και το θετικό πρόσημο και στον ισολογισμό του Δήμου για το 2025, ήταν μερικά από τα θέματα που μας απασχόλησαν αυτή την εβδομάδα.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα.

Νέος ελαστικός τάπητας στο Παγκρήτιο και γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ με αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Δειλινά

Με τη συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση προχωράμε στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Ηρακλείου και την ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας με έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.905.511 ευρώ.

Έχουμε ήδη υποβάλει σε πρόγραμμα του Υπουργείου τα έργα κατασκευής του νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρήτιο Στάδιο και της αναβάθμισης του συστήματος κλιματισμού του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια, προϋπολογισμού 806.748 ευρώ. Τώρα, υποβάλουμε και τα έργα αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκρητίου Σταδίου, καθώς και του νέου γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ σε αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Δειλινά, προϋπολογισμού 2.098.763 ευρώ.

Έτσι, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας και με αποτελεσματικές συνέργειες αλλάζουμε το Ηράκλειο και σε επίπεδο αθλητικών υποδομών. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη για την προσπάθεια, που αποδίδει και θα έχει συνέχεια.

Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει έμπρακτα τους φοιτητές της πόλης

Μετά την απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη και υλοποιώντας τη δέσμευσή μας για ουσιαστική στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν στο Ηράκλειο, ξεκινήσαμε τη διαδικασία για την εφαρμογή ενός ακόμη διαρκούς μέτρου: της επιδότησης σχεδόν του 60% της αξίας 12.500 καρτών μηνιαίων διαδρομών με το αστικό ΚΤΕΛ, μειώνοντας έτσι το κόστος τους από τα 45 ευρώ που κοστίζουν σήμερα, στα 19 ευρώ,

Είναι μια δράση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία θα ενισχύσει την επιδότηση, και το αστικό ΚΤΕΛ, απ’ όπου θα διατίθενται οι μηνιαίες κάρτες κατά τη διάρκεια του φοιτητικού έτους. Το μέτρο θα αφορά όλους τους φοιτητές, όλων των σχολών του Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΠΕΠΑ και θα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές, όχι μόνο από και προς τα Πανεπιστήμια, αλλά για κάθε διαδρομή στην πόλη του Ηρακλείου. Φροντίζουμε για τους φοιτητές μας, όπως φροντίζουμε για την πόλη μας.

Θετικό το πρόσημο και στον ισολογισμό 2025 του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος μας πατάει πλέον γερά στα πόδια του. Ο ισολογισμός του Δήμου Ηρακλείου και για τη χρήση του 2025 αποτυπώνει θετικό οικονομικό πρόσημο (όπως και το 2024) και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κύρια χαρακτηριστικά του, η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και των ίδιων κεφαλαίων του Δήμου, η μείωση του χρόνου είσπραξης και αποπληρωμής οφειλών, η αύξηση των οργανικών εσόδων και η διατήρηση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε σταθερά επίπεδα, στοιχεία που ενισχύουν την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου μας. Το 2024 έχουμε αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων σε σχέση με το 2023 σε ποσοστό 34,68% και το 2025 αύξηση σε ποσοστό 42,59% σε σχέση με το 2024. Στο Ταμείο του Δήμου, από ζημία -6.653.655,40 ευρώ το 2023, πήγαμε σε θετικό αποτέλεσμα 3.503.620,52 ευρώ το 2024 και σε 7.119.000 ευρώ για το 2025.

Για αυτό το αποτέλεσμα δουλέψαμε πάρα πολύ, ξεκινήσαμε υπό αντίξοες συνθήκες και ένα δύσκολο οικονομικό εγχείρημα που ξεκινήσαμε το 2024, αυτή τη στιγμή καρποφορεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επί διετία Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Αγριμανάκη όπως και όλους τους συνεργάτες και την Οικονομική Υπηρεσία για το αποτέλεσμα, το οποίο συνδυάστηκε και με μία πλήρη μετεξέλιξη των ψηφιακών συστημάτων της παρακολούθησης και της καταγραφής, που μας οδηγεί σε μια διαφορετική εποχή για την διαχείριση του Δήμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανάγκες δεν είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δυνατότητες. Και προφανώς κανείς δεν θα πανηγυρίσει αυτοτελώς για ένα οικονομικό αποτέλεσμα, όταν γνωρίζουμε πόσα πράγματα οφείλουμε να κάνουμε.

Τη σχετική εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, ειδική τοποθέτηση έγινε από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Τουρισμού – και πρώην Οικονομικών – Γιώργο Αγριμανάκη, ενώ στη συνεδρίαση συμμετείχαν και παρουσίασαν οικονομικά στοιχεία η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας Ελένη Σταυρακάκη, το στέλεχος της Οικονομικής Υπηρεσίας Νίκος Ταβερναράκης και από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών η Στέλλα Κουκουριτάκη.

Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τη συνάντηση με τον Γιάννη Παπαδοπεράκη, αδελφό της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη, παρουσία και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη–Σκαλίδη, όπου εκφράστηκε η πρόθεση δωρεάς στον Δήμο Ηρακλείου και στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης του πολύτιμου αρχείου της αναγνωρισμένης δημιουργού. Εκφράσαμε θερμές ευχαριστίες για αυτή την εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία και συμφωνήσαμε στην άμεση έναρξη των διαδικασιών καταγραφής του αρχείου για την ολοκλήρωση της δωρεάς.

• Τα έργα και τις παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας που συνεχίζονται, όπως συνεχίζεται και το εμβληματικό έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΗ.

• Την ανοιχτή δράση ενημέρωσης και πρακτικής εκπαίδευσης για την ΚΑΡΠΑ και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), που συνδιοργάνωσαν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και η εθελοντική Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ».

• Το 11ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής του Δήμου Ηρακλείου που θα πραγματοποιηθεί από 21/9 μέχρι 11/10 με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Óscar Laureliano Aguirre Comendador από την Κούβα, Yang Liu από την Κίνα, Αντώνη Μυρωδιά, Λήδας Παυλή και Μανώλη Χαρκούτσης από την Ελλάδα.

• Τις επαφές με φορείς και συλλόγους του Ηρακλείου, υποδεχθήκαμε στη Λότζια:

o Μαζί και με τον Αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη, το νέο Δ.Σ. του Γ.Σ. Εργοτέλη, τον Πρόεδρο Θωμά Γαβαλά, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Γιώργο Πολυχρονάκη, τον Α’ Αντιπρόεδρο Κώστα Γιαπιτζόγλου, την Ταμία Βαγγελιώ Χατζηπάνου - Γιαννουλάκη και το μέλος Νίκο Φανταουτσάκη.

o Μαζί με τους Αντιδημάρχους Δημήτρη Σπυριδάκη και Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Αδαμαντία Πικράκη, τις εκπροσώπους των Χειροτεχνών Ειρήνη Καραντεμοίρη, Κατερίνα Φραγκιουδάκη, Μπερναντίνα Λιμπερατόρε και την εκπρόσωπο των Εθελοντικών Ομάδων Ροδάνθη Διαλυνά.

o Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Σπυριδάκη και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα Νίκο Κονταράκη, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΤΕ Κώστα Χατζηγιαννάκη, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Πιπεράκη και το μέλος Χρήστο Πασχαλίδη, την Πρόεδρο του Συλλόγου Ερευνητών Ανθή Ρανέλλα και το Συντονιστή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας ΙΤΕ Ηλία Τζωρτζακάκη.

o Μαζί με τους Αντιδημάρχους Γιάννη Τσαπάκη και Δημήτρη Σπυριδάκη, τη Διοίκηση του Ηροδότου, τον Πρόεδρο Μανώλη Λημναίο και τους Αντιπρόεδρους Γιάννη Φουντουλάκη και Λευτέρη Πουπάκη.

o Μαζί με τους Αντιδημάρχους Αντώνη Περισυνάκη και Δημήτρη Σπυριδάκη, τον Γραμματέα της ΕΛΜΕ Ηρακλείου Αντώνη Σκεπεταράκη και τα μέλη του Δ.Σ. Γιώργο Κούτσικο, Σπύρο Βασιλάκη, Άρη Αστυρακάκη και Αντιγόνη Τρούλη.

• Τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα 21/9, υπογράφουμε στη Λότζια τη σύμβαση των μελετών για την κατασκευή των κτιρίων του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης, αρχικού προϋπολογισμού 170.751,72 ευρώ και τελικού προϋπολογισμού 119.520,19 ευρώ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις για τα δυο βιοκλιματικά κτίρια που θα έχουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποδυτήρια, κυλικείο, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και γραφεία. Θυμίζω ότι έχουμε ήδη ολοκληρώσει τα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5X5, τον χώρο στάθμευσης και τις υποδομές ηλεκτροφωτισμού και δικτύου απορροής ομβρίων του Αθλητικού Κέντρου.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά».

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