Αρναουτάκης: «Η Κρήτη στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης της γνώσης» – Νέος Κόμβος Καινοτομίας του ΙΤΕ

Στην καθοριστική σημασία της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της διασύνδεσης της επιστήμης με την πραγματική οικονομία αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

«Επιταχυντής ιδεών και γέφυρα με την κοινωνία»

Αναφερόμενος στη σημασία του νέου έργου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε πως φέρνει μια πραγματική επανάσταση. Παντρεύει το βάθος της γνώσης που παράγεται στα εργαστήριά του με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της περιφερειακής μας ανάπτυξης.

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«Αυτό το εμβληματικό εγχείρημα έρχεται να δώσει σάρκα και οστά και να ενισχύσει αποφασιστικά το ευρύτερο, στρατηγικό όραμα της Περιφέρειας Κρήτης για τη θεμελίωση ενός κορυφαίου, ενιαίου Κόμβου Καινοτομίας που θα ακτινοβολεί σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν δημιουργούμε απλώς μια νέα δομή. Χτίζουμε έναν αληθινό επιταχυντή ιδεών και μια γέφυρα ζωής ανάμεσα στην έρευνα αιχμής και την κοινωνία», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

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Παράλληλα, σημείωσε ότι οι νέες υπερσύγχρονες κτηριακές υποδομές, έκτασης σχεδόν 20.000 τ.μ., οι οποίες υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παρέχουν στις ερευνητικές ομάδες τα απαραίτητα εχέγγυα για διεθνή πρωτοπορία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σταύρος Αρναουτάκης διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σταθερός αρωγός στο έργο των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων: «Σήμερα, ενώνουμε το μυαλό με την πράξη, την έρευνα με την αγορά, το τοπικό αποτύπωμα με τη διεθνή προοπτική. Με σχέδιο, επιμονή και βαθιά εμπιστοσύνη στο δυναμικό μας, βάζουμε την Κρήτη στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης της γνώσης».

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