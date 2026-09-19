Κρήτη: Υποτίθεται ότι δικαιούνταν voucher 450 ευρώ και πλήρωσε... 500!

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Απάτες χωρίς τέλος στην Κρήτη, με τελευταία θύματα δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο.

Μία 79χρονη γυναίκα πλήρωσε... 500 ευρώ για να πάρει δήθεν voucher από το κράτος αξίας... 450 ευρώ! Η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα στο κινητό της από άγνωστο ο οποίος την έπεισε ότι δικαιούνταν κρατικό επίδομα και έστειλε κωδικούς καρτών pay safe αξίας ...μεγαλύτερης του υποτιθέμενου επιδόματος.

Στη δεύτερη περίπτωση μία 49χρονη έχασε με τον ίδιο τρόπο 400 ευρώ, ενώ υποτίθεται ότι θα έπαιρνε voucher αξίας 750 ευρώ.

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