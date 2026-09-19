Έσπασε με σκουπόξυλο το χέρι ταξιτζή που αρνήθηκε να επιβιβάσει τον ίδιο και τον πατέρα του

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην πιάτσα των ταξί στο Κοιμητήριο Ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία στον Βόλο.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ειδικότερα, Ρομά πατέρας και γιος, οι οποίοι είναι γνωστοί για την παραβατικότητά τους και για το γεγονός ότι δεν πληρώνουν τη διαδρομή, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν ταξί.

Ο οδηγός του ταξί που γνωρίζει τι περίπτωση πρόκειται, αρνήθηκε με αποτέλεσμα, ο γιος να αρπάξει ένα σκουπόξυλο που βρήκε εκεί κοντά και να καταφέρει χτύπημα στον καρπό του 52χρονου οδηγού με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα.

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Επικράτησε ένταση, πατέρας και γιος έφυγαν και μάλιστα φέρεται να απείλησαν τον οδηγό να μην προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους καθώς θα προχωρούσαν σε άλλες έκνομες πράξεις.

Ο ίδιος μιλώντας στο magnesianews είπε: «Εγώ δεν ήθελα να τους πάρω και μας έχουν πει κι από το κέντρο μας έχουν πει να αποφεύγουμε κι αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθε πρώτα ο πατέρας του, του είπα ότι δεν τον παίρνω γιατί δεν πληρώνει και μετά από δύο λεπτά εμφανίστηκε ο γιος και με το που με βλέπει ο γιος του είπε με βρίζει. Εγώ του είπα ότι δεν έβρισα κάνεναν κι έφυγε ο γιος έσπασε το σκουπόξυλο και με τη μύτη κινήθηκε με το μυτερό σημείο να μου το μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του και κάποια στιγμή με χτύπησε στο χέρι και μου το έσπασε. Μόλις ήρθαν συνάδελφοι γιατί ήμουν μόνος στην πιάτσα διέφυγαν».

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