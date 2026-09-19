Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες σε μία ημέρα - Ιστορικό ρεκόρ!

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Σε τροχιά νέου ιστορικού υψηλού κινείται η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια, με περισσότερους από 60 εκατομμύρια επιβάτες να εκτιμάται ότι διακινήθηκαν κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026. Έναν χρόνο νωρίτερα, την αντίστοιχη περίοδο, ο αριθμός είχε διαμορφωθεί στα 57,5 εκατομμύρια, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 4,5%.

Η ταξιδιωτική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, ενώ παράγοντες της τουριστικής και αεροπορικής αγοράς επισημαίνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση της ως σύγχρονος, ανταγωνιστικός και ασφαλής προορισμός στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η πλήρης εικόνα για το πρώτο οκτάμηνο αναμένεται να αποτυπωθεί στα επίσημα στατιστικά στοιχεία που θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα ενισχύουν την εκτίμηση ότι το 2026 μπορεί να ολοκληρωθεί με νέο ιστορικό υψηλό για τα ελληνικά αεροδρόμια. Το 2025, στα 39 αεροδρόμια της χώρας —24 υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ, 14 της Fraport Greece και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών— είχαν διακινηθεί συνολικά 83.333.771 επιβάτες.

ΥΠΑ: Άνοδος άνω του 3,5% στα 24 αεροδρόμια - Ρεκόρ για το "Νίκος Καζαντζάκης"

Με αύξηση μεγαλύτερη του 3,5% αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάμηνο και για τα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Λήμνου, Αστυπάλαιας, Ιωαννίνων, Χίου, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Σκύρου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σύρου, Αράξου, Νάξου, Καλύμνου, Ικαρίας, Καστελλόριζου, Κάσου, Λέρου και Σητείας.

Τα αναλυτικά στοιχεία τόσο για τον Αύγουστο όσο και για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου–Αυγούστου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Ηράκλειο: Νέα υψηλά στην επιβατική κίνηση

Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση καταγράφει το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια στην ιστορία του αεροδρομίου.

Έως τις 23 Αυγούστου, η συνολική κίνηση από την αρχή του 2026 είχε ανέλθει σε 6,81 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 4,6%. Οι αφίξεις από το εξωτερικό έφθασαν τα 2,88 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%.

Το 2025, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά το όριο των 10 εκατομμυρίων επιβατών, φθάνοντας συνολικά τους 10.033.151. Με βάση την πορεία της κίνησης μέσα στο 2026, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταγραφεί νέα υψηλότερη επίδοση έως το τέλος του έτους.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Πάνω από 4 εκατ. επιβάτες τον Αύγουστο

Στα 23,71 εκατομμύρια επιβάτες έφθασε η κίνηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, καταγράφοντας άνοδο 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 4,3%, ενώ η διεθνής κατά 4,4%.

Ανοδική ήταν και η πορεία των πτήσεων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 198.571 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 3,9%. Οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,8% και οι διεθνείς κατά 3,2%.

Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφηκε τον Αύγουστο, καθώς η μηνιαία επιβατική κίνηση ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 4 εκατομμύρια. Μέσω του αεροδρομίου διακινήθηκαν 4,03 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένοι κατά 3,7% σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 2,4% και η διεθνής κατά 4,3%.



Για το σύνολο του 2026 εκτιμάται ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι περίπου 34 εκατομμυρίων το 2025.

Fraport Greece: Αύξηση 5,3% στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Ακόμη υψηλότερο ρυθμό αύξησης κατέγραψαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026 διακινήθηκαν 27.708.051 επιβάτες, έναντι 26.308.313 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 5,3%.

Για το σύνολο του έτους, η επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα 39 εκατομμύρια, έναντι περίπου 37 εκατομμυρίων το 2025.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση τον Αύγουστο, όταν από τα 14 αεροδρόμια πέρασαν συνολικά 7,1 εκατομμύρια επιβάτες, από 6,79 εκατομμύρια τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η άνοδος έφθασε το 5,1%.

Οι επιβάτες στις πτήσεις εσωτερικού ανήλθαν σε 968.000, αυξημένοι κατά 5,7%, και αντιστοιχούσαν στο 14% της συνολικής κίνησης. Στις διεθνείς πτήσεις διακινήθηκαν 6,2 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%, με μερίδιο 86%.

Ξεχωριστή επίδοση κατέγραψε η Κέρκυρα, καθώς το αεροδρόμιό της ξεπέρασε για πρώτη φορά το ένα εκατομμύριο επιβάτες μέσα σε έναν μήνα.

Στην αύξηση της διεθνούς κίνησης συνέβαλαν κυρίως τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, των Χανίων, της Κεφαλονιάς, της Μυκόνου και της Σκιάθου.

Παρά τη γεωπολιτική ένταση, η επιβατική κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή δεν παρουσίασε κάμψη τον Αύγουστο, αλλά αυξήθηκε κατά 20,6%.

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