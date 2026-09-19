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ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Κρήτη 1970: Νοσταλγικές εικόνες από τον Αγιο Νικόλαο (βίντεο)

άγιος νικόλαος 1970
clock 07:52 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βρισκόμαστε στο Νομό Λασιθίου, o κινηματογραφιστής καταγράφει έναν παλιό ανεμόμυλο. Στο φόντο τα επιβλητικά Λασιθιώτικα βουνά ή οροσειρά της Δίκτης. Μια μαυροντυμένη γυναίκα πεζή διασταυρώνεται με μιαν άλλη γυναίκα, η οποία, καβάλα στο μουλαράκι της, κατευθύνει δεμένα με σκοινί, δυο κατσικάκια.

Γενικό πλάνο στον Κόλπο Μιραμπέλου, στην περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Βλέπουμε πως η παράκτια γραμμή, διαθέτει σειρά τουριστικών καταλυμάτων. Ο όρμος του Καθολικού φιλοξενεί τον πρωτοβυζαντινό τρουλαίο ναό του Αγίου Νικολάου, που έχει δώσει το όνομα του σε ολόκληρη την πόλη.

Πανοραμικό απ’ την απέναντι πλευρά του όρμου, όπου βλέπουμε βίλες, ακριβώς πάνω στο κύμα, αλλά και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που ετοιμάζονται.

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στη λιμνοθάλασσα Βουλισμένη, στο κέντρο του Αγίου Νικολάου, η οποία συνδέεται με το λιμάνι της πόλης με ένα κανάλι που ανοίχθηκε το 1870 και θεωρείται σήμα κατατεθέν της πόλης.

Βλέπουμε πολλά μικρά σκάφη αλιείας, φουσκωτά καθώς και δομές αναψυχής όπως εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία κλπ, αλλά και το κανάλι που οδηγεί στο λιμάνι της πόλης, στον κόλπο Μιραμπέλου.

Μια βαρκούλα με κουπιά προσεγγίζει την ακτή.

Δείτε το βουβό φιλμ 8mm. Αρχείο Μ. Φιλίππου

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