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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό του 9χρονου Μανώλη...

πένθος
clock 10:32 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πέπλο πόνου και θλίψης έχει σκεπάει την Ιεράπετρα μετά τον θάνατο ενός μικρού παιδιού, του 9χρονου Μανώλη

Οι γονείς του, συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές του θα βρεθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας, για να τον αποχαιρετήσουν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00, ενώ η σορός του 9χρονου θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.

Επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

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