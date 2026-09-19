Γονείς άφησαν ένα μικρό παιδί να πεθάνει ενώ άκουγαν δυνατά μουσική – «Μάλλον ήρθε η ώρα της»

Ένα ζευγάρι από τη Γιούτα καταδικάστηκε σε ποινές φυλάκισης έως και 15 χρόνια για τον θάνατο της 18 μηνών κόρης του, η οποία πέθανε από αφυδάτωση και υποσιτισμό, έπειτα από μήνες σοβαρής παραμέλησης.

Ο 32χρονος Μίτσελ Τσέσνατ Μάρεϊ και η 32χρονη Κάρι Μαρί Μάρεϊ είχαν αρχικά κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και κακοποίηση παιδιού. Τον Ιούλιο δήλωσαν ένοχοι για κακοποίηση παιδιού και για μειωμένη κατηγορία ανθρωποκτονίας από κακοποίηση παιδιού, και οι δύο κακουργήματα δεύτερου βαθμού, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Το δικαστήριο τους επέβαλε δύο διαδοχικές ποινές φυλάκισης από ένα έως 15 χρόνια για τον θάνατο της κόρης τους, Ρούμπι Μαρί Μάρεϊ, στις 19 Μαρτίου 2025. Παράλληλα, θα εγγραφούν στο μητρώο κακοποίησης παιδιών της πολιτείας.

Οι Αρχές υποστήριξαν ότι το ζευγάρι είχε επιδείξει ένα «σοβαρό μοτίβο παραμέλησης». Τα έγγραφα της υπόθεσης αναφέρουν ότι οι γονείς υπέβαλαν τη μικρή σε υπερβολική ζέστη, σκοτάδι, απομόνωση και έλλειψη ύπνου, ενώ δεν της παρείχαν επαρκή τροφή και νερό. Η Κάρι ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 10:30 το πρωί, λέγοντας ότι βρήκε την κόρη της νεκρή στο κρεβατάκι της. Παρότι ήταν εγγεγραμμένη νοσηλεύτρια, αρνήθηκε να κάνει προσπάθειες ανάνηψης, υποστηρίζοντας ότι το παιδί δεν μπορούσε να σωθεί.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στη Νίμπλεϊ, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια του Σολτ Λέικ Σίτι, η μητέρα φέρεται να έδειχνε ελάχιστη αντίδραση. Είπε ότι η «μεγαλύτερη υποψία» της ήταν πως η Ρούμπι πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, παρότι αναγνώρισε ότι ήταν μεγαλύτερη από την ηλικία στην οποία αυτό συνήθως συμβαίνει.







«Μάλλον ήρθε η ώρα της», φέρεται να είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν αισθανόταν ενοχές απάντησε ότι δεν αισθανόταν καμία.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τη μικρή να φορά μακρυμάνικες πιτζάμες, υπνόσακο και αρκετές κουβέρτες, ενώ ένα θερμαντικό σώμα είχε ανεβάσει τη θερμοκρασία του δωματίου περίπου στους 25°C. Μέσα στο κρεβατάκι υπήρχαν ποτηράκια με στόμιο και μεγάλη ποσότητα από κομμάτια βάφλας, ενώ σκουπίδια, περιτυλίγματα και άλλα κομμάτια φαγητού βρίσκονταν ακόμη και κάτω από το στρώμα.

Παρά την εικόνα αυτή, η Ρούμπι ζύγιζε μόλις περίπου 7,7 κιλά, βάρος που την έφερνε κάτω από την 5η εκατοστιαία θέση για την ηλικία της. Ακόμη πιο σοκαριστικά ήταν τα στοιχεία από τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, η μικρή είχε βγει από το κρεβατάκι της για λίγο περισσότερο από έξι ώρες. Συνολικά, σύμφωνα με τις Αρχές, κάποιος άλλος άνθρωπος είχε καταγραφεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί της μόλις 49 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Η πάνα της είχε αλλάξει μόλις έξι φορές.







Ο Μίτσελ φέρεται να είχε περιγράψει στους αστυνομικούς τις λεγόμενες «crib days», δηλαδή ημέρες κατά τις οποίες η Ρούμπι παρέμενε όλη μέρα στο κρεβατάκι ενώ εκείνος εργαζόταν ή έπαιζε παιχνίδια στον υπολογιστή. Υποστήριξε ότι αυτό συνέβαινε μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Τη νύχτα πριν από τον θάνατό της, κάμερες και baby monitors κατέγραψαν τη Ρούμπι να κινείται, να κλαίει, να ψιθυρίζει και να αγκομαχά. Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι γονείς έβαζαν δυνατά μουσική από Green Day, Fall Out Boy και Panic! At The Disco κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακόμη και όταν εκείνη έκλαιγε, γεγονός που οι Αρχές θεωρούν ότι επηρέαζε τον ύπνο της. Ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι η Ρούμπι πέθανε από αφυδάτωση και υποσιτισμό.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, συγγενείς υπερασπίστηκαν τους γονείς, χαρακτηρίζοντάς τους στοργικούς και υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος ήταν ακούσιος. Η Κάρι, πάντως, εξέφρασε τη μεταμέλειά της, γράφοντας ότι γνωρίζει πως είναι υπεύθυνη για τον θάνατο της κόρης της και ότι «ποτέ δεν θα σταματήσει να λυπάται».

Ο δικαστής Σπένσερ Ντ. Γουόλς απέρριψε το επιχείρημα ότι επρόκειτο απλώς για μια στιγμιαία παράλειψη. «Είναι συγκλονιστικό το είδος της παραμέλησης που επιδείξατε», είπε, τονίζοντας ότι η υπόθεση αφορούσε μήνες ανεπαρκούς διατροφής, ελλιπούς φροντίδας και «σοκαριστική έλλειψη ανθρώπινης επαφής».

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