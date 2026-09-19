Επιμένει ο αδελφός της Νταϊάνα για τον «σχεδόν χαρούμενο Κάρολο» μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας

Ο Τσαρλς Σπένσερ δήλωσε αποκλειστικά στο BBC την Παρασκευή ότι «λέει την αλήθεια» σχετικά με ένα τηλεφώνημα που είχε με τον Βασιλιά Κάρολο τις ημέρες μετά τον θάνατο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997 στο Παρίσι.

Ο κόμης Σπένσερ ισχυρίζεται σε ένα νέο βιβλίο ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είπε «θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα» κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας σχετικά με το αν οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι θα έπρεπε να περπατήσουν στην κηδεία της Νταϊάνα.

Σε μία σκληρή απάντηση, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε ότι ο βασιλιάς «έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ο πόνος της αδελφικής θλίψης μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να διαστρεβλώσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ωστόσο, στην πρώτη του συνέντευξη από τότε, ο Τσαρλς Σπένσερ δήλωσε: «Μπορώ να σας πω εδώ και τώρα ότι αυτά είναι ακριβώς τα λόγια που είπε».

Μιλώντας στο BBC από το κτήμα του στο Άλθορπ, πρόσθεσε: «Σε όλη μου τη ζωή, έχω μιλήσει μόνο δύο φορές στο τηλέφωνο με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Ήμουν εξαιρετικά προσεκτικός σε ό,τι έλεγε και αυτές είναι ακριβώς οι λέξεις που είπε, και σας το υπόσχομαι τώρα. Ειλικρινά, αυτό είναι που είπε. Δεν τον ακούω να λέει ότι δεν το είπε αυτό».

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