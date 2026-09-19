Νέο θερμό επεισόδιο στη Νότια Σινική Θάλασσα: Κινεζικό σκάφος εμβόλισε φιλιππινέζικο ψαράδικο

Σοβαρό ναυτικό επεισόδιο σημειώθηκε την Παρασκευή στα ανοιχτά της νήσου Παλαουάν, όταν σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής εμβόλισε κυβερνητικό πλοίο των Φιλιππίνων που εκτελούσε αποστολή ανεφοδιασμού ντόπιων ψαράδων στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου 54 ναυτικά μίλια από τις ακτές της επαρχίας Παλαουάν, βαθιά μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας. Το σκάφος BRP Datu Magat Salamat, το οποίο υπάγεται στο Γραφείο Αλιείας και Υδάτινων Πόρων (BFAR), είχε αποπλεύσει για να μοιράσει καύσιμα και τρόφιμα σε Φιλιππινέζους αλιείς που βιοπορίζονται στα συγκεκριμένα νερά.

Όπως ανακοίνωσε η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, το κινεζικό περιπολικό προσέγγισε με μεγάλη ταχύτητα, εκτέλεσε μια σειρά από επιθετικούς ελιγμούς παρενόχλησης και τελικά προσέκρουσε με δύναμη στο σκαρί του φιλιππινέζικου πλοίου. Η Μανίλα κατήγγειλε ευθέως ότι επρόκειτο για στοχευμένο χτύπημα ενάντια σε ένα άοπλο πολιτικό σκάφος, το οποίο εκτελούσε καθαρά ανθρωπιστική αποστολή.

🚨 #BreakingNews: A Chinese Coast Guard vessel has reportedly rammed a Philippine fisheries bureau ship inside the Philippines' Exclusive Economic Zone (EEZ), while Beijing maintains that the Philippine vessel was responsible for the collision.#China #Philippines #SouthChinaSea… pic.twitter.com/rur13KS8R4 — X-K (@ConflictRadarME) September 18, 2026

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές. Τα μεταλλικά υποστυλώματα στρεβλώθηκαν, ενώ μεγάλα τμήματα από τα κιγκλιδώματα στη δεξιά πλευρά ξηλώθηκαν και αποκολλήθηκαν. Ολόκληρο το κατάστρωμα γέμισε συντρίμμια, σπασμένο εξοπλισμό και μετατοπισμένα εξαρτήματα. Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, όμως οι φθορές στο πλοίο είναι σημαντικές. Η κινεζική πρεσβεία στη Μανίλα δεν ανταποκρίθηκε άμεσα όταν της ζητήθηκε επίσημη τοποθέτηση για το συμβάν.

Κλιμάκωση χωρίς τέλος

Οι συγκρούσεις στην περιοχή κλιμακώνονται επικίνδυνα τους τελευταίους μήνες. Τον περασμένο Ιούλιο, οι αρχές των Φιλιππίνων είχαν καταγγείλει εκ νέου το Πεκίνο για χρήση αντλιών νερού υπό ακραία πίεση εναντίον κρατικών σκαφών κοντά στον ύφαλο Σκάρμπορο (Scarborough Shoal).

Την ίδια ώρα, στον ύφαλο Σέκοντ Τόμας (Second Thomas Shoal), οι εντάσεις είχαν πάρει ακόμη πιο βίαιη τροπή, όταν Κινέζοι κομάντος επιβιβάστηκαν με τσεκούρια και μαχαίρια σε φουσκωτά του ναυτικού των Φιλιππίνων, τραυματίζοντας σοβαρά έναν ναύτη και χτυπώντας άλλους στο κεφάλι με ξύλινες ράβδους.

Πάντως, η πίεση δεν υποχωρεί. Το Πεκίνο εξακολουθεί να διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα, αδιαφορώντας για την ιστορική απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης το 2016, η οποία έκρινε άκυρες τις αξιώσεις του βάσει του Δικαίου της Θάλασσας.

Η κυβέρνηση του Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ απαντά με μια τακτική πλήρους διαφάνειας, καταγράφοντας με κάμερες κάθε εμβολισμό και δημοσιοποιώντας τα ντοκουμέντα στη διεθνή κοινότητα, καθώς οι κινεζικές τακτικές γκρίζας ζώνης απειλούν πλέον καθημερινά τη σταθερότητα στη νοτιοανατολική Ασία.

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