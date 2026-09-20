Κρήτη: Ώρες αγωνίας για 63χρονο - Αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μνήμη του

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό ενός 63χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την περιοχή της Νέας Χώρας.

Ο 63χρονος διέμενε προσωρινά στην περιοχή μαζί με τον γιο του, καθώς είχε μεταβεί στα Χανιά για εργασιακούς λόγους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του δήλωσε την εξαφάνισή του στις Αρχές αργά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, καθώς δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει τον πατέρα του.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την καταγγελία του γιου του, ο 63χρονος αντιμετωπίζει απώλεια μνήμης, την οποία φέρεται να παρουσίασε μετά από τραυματισμό που είχε υποστεί περίπου έναν χρόνο πριν.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, με δεδομένη και την κατάσταση της μνήμης του που ενδέχεται να δυσκολεύει την αναζήτησή του.

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