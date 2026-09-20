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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βαρύ πένθος στην Ιεράπετρα - Αποχαιρετούν τον 9χρονο Μανώλη

9χρονος Μανωλάκης
clock 08:40 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας στην Ιεράπετρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, η κηδεία του 9χρονου Μανώλη Αντωνακάκη.

Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να βρεθούν στον ναό για να αποχαιρετήσουν τον 9χρονο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου όσοι επιθυμούν να μπορέσουν να πουν το τελευταίο αντίο.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, επιθυμεί τα χρήματα να διατεθούν στον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»

Πηγή φωτογραφίας: Δια-SOS-τε τη Μεσαρά

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