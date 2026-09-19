Μπάσκετ: 2/2 η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην Ελευσίνα

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Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια ολοκλήρωσε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου την παρουσία της στο τουρνουά Panelefsiniakos Basketball Days Tournament, το οποίο διεξήχθη στην Ελευσίνα (κλειστό "Τάκης Βογιατζής").

Μετά τη νίκη με 99-76 επί του Παπάγου (την Παρασκευή), επικράτησε και του (οικοδεσπότη) Πανελευσινιακού με 75-67 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά.

Η Αναγέννηση αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Κουρέπη, Αλεξιάδη και Στεφανάκη, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης προέκυψε και η απουσία του Ματσάγγου, ο οποίος αγωνίστηκε στο πρώτο μισό του παιχνιδιού αλλά αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν χρησιμοποιήθηκε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Η Αναγέννηση ήταν καλύτερη από το ξεκίνημα σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι και διοργανωτές του τουρνουά αντέδρασαν και στο 28ο λεπτό πλησίασαν στους τρεις πόντους (51-54), αλλά η ομάδα του Αρκαλοχωρίου επανήλθε και έφθασε σε μία άνετη επικράτηση.



Γήπεδο: Κλειστό γυμναστήριο “Τάκης Βογιατζής” (Ελευσίνα)

Ευχαριστήρια ανακοίνωση

«Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον Πανελευσινιακός ΑΟΚ για την εξαιρετική φιλοξενία και για όλα όσα μας προσέφερε, κάνοντάς μας να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας αυτές τις δύο ημέρες του τουρνουά.

Η παρουσία μας στο Panelefsiniakos Basketball Days Tournament αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας μας, στον δρόμο για τη νέα και απαιτητική πρόκληση της Elite League.

Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους του Πανελευσινιακού για την υποδοχή, την άψογη διοργάνωση και τη φροντίδα τους σε κάθε στιγμή της παραμονής μας στην Ελευσίνα.

Παράλληλα, ευχαριστούμε την ομάδα του @a.c.papagou για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση και για την ευκαιρία να δώσουμε ένα ακόμη δυνατό και χρήσιμο παιχνίδι προετοιμασίας.

Τέτοιες διοργανώσεις, δυνατές αναμετρήσεις και όμορφες συνεργασίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ταξιδιού μας και της προετοιμασίας για όσα έρχονται.

Ευχόμαστε τόσο στον Πανελευσινιακό όσο και στον Παπάγο καλή αγωνιστική σεζόν, με υγεία και επιτυχίες.»