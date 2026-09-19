Super League 2: Στην κορυφή η Ελλάς Σύρου - Ισοπαλία στην Καρδίτσα ο Πανιώνιος

Ισόπαλο δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, ενώ η Ελλάς Σύρου πέρασε νικηφόρα από την Ηλιούπολη, ξεπερνώντας με το εντυπωσιακό 4-1 το εμπόδιο της Ζακύνθου.

Παρά το γεγονός πως από το 36ο λεπτό έπαιξε με αριθμητικό μειονέκτημα, λόγω αποβολής του Χόρχε Ντίας με απευθείας κόκκινη κάρτα, ο Πανιώνιος κατάφερε να φύγει με το βαθμό της ισοπαλίας από την Καρδίτσα, η οποία παραμένει χωρίς νίκη από την έναρξη της σεζόν.

Το σύνολο του Θανάση Στάικου θριάμβευσε με 4-1 της τυπικά γηπεδούχου Ζακύνθου στο ουδέτερο της Ηλιούπολης. Οι Συριανοί πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, με κεφαλιά του Απόστολου Διαμαντή (56’) και σουτ του Κινγκ Φαϊζάλ (68’). Οι Επτανήσιοι μείωσαν γρήγορα με τον Πασχάλη Κάσσο (70’), ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» το «τρίποντο» με δυο γκολ του Μάρκος Νίνο (84’, 90’+4’).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 0-0



Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 1-4



Καλλιθέα - Πανσερραϊκός 20/9 (14:45)



Αστ. Τρίπολης Β’ - Απόλλων Καλαμ. 20/9 (17:00)



Ολυμπιακός Β’ - Μαρκό 20/9 (17:00)



Πύργος - ΑΕΛ 21/9 (16:00)



ΠΑΟΚ Β’ - Νέστος Χρυσούπολης 21/9 (17:00)



Πανθρακικός - Νίκη Βόλου 21/9 (17:00)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)





Ελλάς Σύρου 7 -3αγ.

Πανιώνιος 7 -3αγ.

Μαρκό 6

Πανθρακικός 4

Ολυμπιακός Β' 4

ΑΕΛ 4

Νέστος Χρυσούπολης 4

Καλλιθέα 3

Πανσερραϊκός 3

Αναγ. Καρδίτσας 2 -3αγ.

Απόλλων Καλαμαριάς 1

Πύργος 1

ΠΑΟΚ Β' 1

Ζάκυνθος 1 -3αγ.

Νίκη Βόλου 0

Αστέρας Τρίπολης Β' 0

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