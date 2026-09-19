ΣΑΒ.19 Σεπ 2026 19:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σε απόγνωση οι οδηγοί από το ράλι στις τιμές των καυσίμων - Αλλάζει ο χάρτης των μετακινήσεων

καύσιμα
clock 18:11 | 19/09/2026
Εύα Μαστρογιαννάκη Εύα Μαστρογιαννάκη
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε καθημερινό «γολγοθά» για χιλιάδες επαγγελματίες και μη οδηγούς έχει εξελιχθεί η τιμή των καυσίμων, η οποία παραμένει καθηλωμένη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας έντονο πονοκέφαλο στα ελληνικά νοικοκυριά.

Η παρατεταμένη ακρίβεια στις αντλίες των πρατηρίων αναγκάζει πλέον τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών να επαναπροσδιορίσει τις καθημερινές της μετακινήσεις, με πολλούς να δηλώνουν σε κατάσταση απόγνωσης.

Η πραγματικότητα στην Κρήτη είναι ακόμα πιο σκληρή.

Η τιμή της απλής αμόλυβδης στο Ηράκλειο  διατίθεται σε κάποια πρατήρια προς 2,34 € το λίτρο με την  μετακίνηση με αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε απρόσιτη πολυτέλεια. 

Η οικονομική πίεση αναγκάζει τους πολίτες να περιορίσουν δραματικά τις άσκοπες —και πλέον ακόμη και τις αναγκαίες— διαδρομές τους προκειμένου να συγκρατήσουν τα έξοδά τους.

Ως άμεση συνέπεια, παρατηρείται μια μαζική στροφή προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Πολλοί οδηγοί επιλέγουν συνειδητά να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, υιοθετώντας το περπάτημα για τις κοντινές αποστάσεις και το αστικό ή υπεραστικό ΚΤΕΛ για τις μεγαλύτερες.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί όσο οι διεθνείς γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου στα ύψη, μετατρέποντας το παραδοσιακό ΙΧ από μέσο διευκόλυνσης σε ασήκωτο οικονομικό βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όταν το μωρό… βιάζεται: Η γέννηση - "αστραπή" που έφερε "τα πάνω κάτω" στο Νοσοκομείο Χανίων!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Καύσιμα Τιμές Κρητη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis