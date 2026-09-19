Κρήτη: Σε απόγνωση οι οδηγοί από το ράλι στις τιμές των καυσίμων - Αλλάζει ο χάρτης των μετακινήσεων

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Σε καθημερινό «γολγοθά» για χιλιάδες επαγγελματίες και μη οδηγούς έχει εξελιχθεί η τιμή των καυσίμων, η οποία παραμένει καθηλωμένη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας έντονο πονοκέφαλο στα ελληνικά νοικοκυριά.

Η παρατεταμένη ακρίβεια στις αντλίες των πρατηρίων αναγκάζει πλέον τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών να επαναπροσδιορίσει τις καθημερινές της μετακινήσεις, με πολλούς να δηλώνουν σε κατάσταση απόγνωσης.

Η πραγματικότητα στην Κρήτη είναι ακόμα πιο σκληρή.

Η τιμή της απλής αμόλυβδης στο Ηράκλειο διατίθεται σε κάποια πρατήρια προς 2,34 € το λίτρο με την μετακίνηση με αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε απρόσιτη πολυτέλεια.

Η οικονομική πίεση αναγκάζει τους πολίτες να περιορίσουν δραματικά τις άσκοπες —και πλέον ακόμη και τις αναγκαίες— διαδρομές τους προκειμένου να συγκρατήσουν τα έξοδά τους.

Ως άμεση συνέπεια, παρατηρείται μια μαζική στροφή προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Πολλοί οδηγοί επιλέγουν συνειδητά να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, υιοθετώντας το περπάτημα για τις κοντινές αποστάσεις και το αστικό ή υπεραστικό ΚΤΕΛ για τις μεγαλύτερες.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί όσο οι διεθνείς γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου στα ύψη, μετατρέποντας το παραδοσιακό ΙΧ από μέσο διευκόλυνσης σε ασήκωτο οικονομικό βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

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